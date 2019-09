La revelación de Toma: se debió haber dejado "constancia de semejante atrocidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 29 de mayo de 2019 Miguel Ángel Toma, secretario de la Presidencia de la República, declaró en Fiscalía en calidad de indagado en relación a si existió o no omisión de algún jerarca de Presidencia, del Ministerio de Defensa o del Ejército en denunciar lo confesado por José Nino Gavazzo en un Tribunal de Honor militar. Gavazzo dijo que en 1973 había hecho desaparecer en el río Negro el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro.

Gonzalo Fernández fue el abogado de Toma en esta causa.

Lo que sigue es un fragmento del diálogo que Toma mantuvo con Rodrigo Morosoli, fiscal del caso, y otros fiscales adjuntos.

Fiscal adjunta: En su experiencia, ¿recuerda algún expediente donde un Tribunal de Honor no haya dejado constancia de acuerdo al artículo 77 del decreto 55/985, en relación a la suspensión de las actuaciones?



Toma: No recuerdo. Pero lo que puedo decir es que en este caso se debió haber dejado constancia. Porque era limitante. Era imprescindible que se dejara constancia de semejante atrocidad cometida en un gobierno de democracia. No fue cometido (ese delito) en dictadura, que está mal. Fue cometido en democracia que está mal. No debo decir esta expresión, pero es horrible.



Gonzalo Fernández: ¿Qué hubiera pasado con los militares Silveira y Gavazzo si el Poder Ejecutivo no homologaba el fallo emitido por el Tribunal de Honor del Ejército?



Toma: Hubieran quedado absueltos. No hubieran pasado a la condición de reforma. Era lo mejor que podía haberle pasado a los militares.