Retiró US$ 500.000 de su cuenta de banco y luego alegó hackeo

Un caso judicial fue resuelto días atrás en primera instancia por el Juzgado Civil de 19° Turno. Se trata de una demanda por US$ 500.000 más intereses iniciado por un particular de nacionalidad argentina contra un banco uruguayo. El argentino reclamó judicialmente que tenía un depósito que no le fue reintegrado.

El caso tiene ribetes muy particulares porque dicha suma fue retirada de la cuenta del argentino supuestamente por un tercero quien debió contar con información y documentación del reclamante a esos efectos.

Para agregar mayor complejidad al caso, la cuenta habría sido accedida vía internet mediante el uso de claves personales durante años aunque luego el reclamante se habría presentado en el juicio como un "analfabeto tecnológico".

Asimismo, generó mayor intriga a los operadores judiciales el hecho de que los retiros fueron efectuados en diversas ocasiones en el lapso de casi un año, presentándose los planteos del reclamante solamente una vez que la cuenta había sido vaciada.

Tampoco mediaron, en el expediente, denuncias de extravío o hurto de los documentos de identidad del reclamante que fueron presentados al banco en ocasión de los retiros. En este escenario incierto se efectuaron dos informes por parte de reconocidos peritos calígrafos uruguayos.

El caso tuvo todos los ribetes de un "thriller". La sentencia rechazó la demanda en todos sus términos, aplicando una máxima de la materia bancaria según la cual los bancos solo son responsables cuando las firmas son "notoriamente falsas". Pero no cuando son necesarias habilidades periciales para detectar su falsedad, pues el funcionario bancario no es un perito calígrafo.

Apelación.

Consultado el abogado Bernardo Porras, socio del Estudio Hughes & Hughes y representante legal de la entidad bancaria, sobre la estafa bancaria, respondió: "Se trata de una buena sentencia que resuelve el tema de una manera jurídicamente inobjetable. Está claro que había muchas consideraciones para efectuar dadas las muy particulares circunstancias, pero un Juez debe resolver y no, extenderse en comentarios más allá de lo necesario. Así, por lo menos, ha sido siempre según nuestra mejor tradición" legal.

Según trascendió, el reclamante argentino interpuso recurso de apelación. "La batalla legal promete algún otro capítulo", dijo Porras.