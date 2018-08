Retienen barco por la causa de cuadernos de las coimas

Un crucero de unos diez metros de eslora (largo) se encuentra amarrado en el puerto de Piriápolis. No es un yate con todos los lujos que se ven en las películas estadounidenses. Pero a cualquier uruguayo medio le encantaría tener un barco similar. Todos los indicios que reunió la Policía llevan a suponer que el dueño del crucero es el empresario Carlos Ferrari, prófugo de la Justicia argentina en el marco de la investigación por los cuadernos de las coimas, razón por la cual el fiscal penal Alejandro Machado puso bajo custodia la embarcación.

Ferrari no es el único prófugo de la Justicia argentina. Interpol también envió una alerta roja por Óscar Thomas, acusado de realizar entregas de dinero generado por sobrecostos de obras públicas.

El fiscal Machado solicitó a la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol que continúe la investigación sobre el paradero de los prófugos argentinos.

—¿La búsqueda de Ferrari y de Thomas se debió a un pedido de colaboración internacional?

—Interpol nos manda el alerta roja y nos dice que esas dos personas están requeridas en Argentina. Yo inicié una búsqueda para detenerlos. Todavía no tengo ninguna investigación al respecto. Cumplo lo que pide Argentina. Hice dos allanamientos para detenerlos y entregarlos en Argentina. Al no ser encontrados, sigue la búsqueda policial. Supuestamente Ferrari estaría alojando a Thomas. Fue lo que me dijeron.

—¿Encontró algo en los allanamientos realizados en dos casas de Maldonado?

—Primero se hizo un allanamiento en Piriápolis y otro en Punta del Este. No se encontró nada allí.

—¿La embarcación de Ferrari se encontró en el puerto de Piriápolis?

—Sí. Tiene un tema administrativo. La lancha sería de uno de ellos, pero no tenemos la documentación. La embarcación está bajo custodia. Se trata de un crucero o una lancha mejorada de unos ocho o 10 metros. Ahora Interpol busca información sobre los vuelos que abordaron en Argentina para dar con el paradero de los dos prófugos. No para incautar bienes.

—¿Se sospecha que ambos prófugos están aún en el país?

—No tenemos otros domicilios por el momento.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, solicitará al ministro de Transporte, Víctor Rossi, un listado de las empresas que operan en Uruguay y que están vinculadas a la llamada "ruta del dinero K", informó ayer VTV Noticias.

Según supo El País, al menos tres empresas que vienen siendo investigadas en Argentina por el supuesto pago de coimas están operado en Uruguay.

Aduana.

Por otro lado y en relación a la falta de controles fronterizos que había ambientado la entrada ilegal a Uruguay de parte del dinero de las coimas, el director Nacional de Aduanas, Enrique Canon, admitió ayer que "la frontera es permeable" y que "no se puede controlar al 100% lo que entra al país ni en cuanto a las personas ni la mercadería ni las embarcaciones".

Canon admitió que "puede haber pasado que hayan entrado con dinero" a nuestro país, pero señaló que "si eso pasó, no lo usaron en el mercado uruguayo".

"Todos los análisis de prensa y de especialista arrojan las siguientes conclusiones: en el caso de haber ingresado con ese dinero, eso no ha sido invertido en el país o por lo menos no lo han invertido mayoritariamente. Hubiera sido un escándalo económico y financiero, se hubiera alterado la cotización del dólar", dijo.

En 2016, luego de presentar una denuncia ante la Justicia uruguaya, la diputada bonaerense, Graciela Ocaña, dijo a El País que gran parte del dinero K fue girado a paraísos fiscales a través del sistema financiero uruguayo.

Al finalizar una sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, ayer, el ministro de Economía, Danilo Astori, fue consultado sobre los dichos de Canon. "No veo a Uruguay implicado en absoluto", respondió el ministro cuando se le preguntó por la situación del país en la denominada ruta del dinero K.

Agregó que "estas cosas no pasan en Uruguay, lo que no quiere decir que no haya actores con conductas desviadas dentro del territorio nacional. Habrá que investigar".

Gobierno argentino duplica recompensa El gobierno argentino resolvió duplicar la recompensa para quienes aporten datos para recuperar bienes y dinero de la corrupción, en la causa que lleva adelante el juez Claudio Bonadio contra los funcionarios que integraban una asociación ilícita liderada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de hoy, cuando la Resolución se publique en el Boletín Oficial, la recompensa para quienes aporten información precisa —y no hayan intervenido en el delito— será "el 10% del valor del dinero, divisas o bienes recuperados", según figura en la resolución de la ministra Patricia Bullrich, a la que accedió Clarín.

Fiscalía pedirá decomiso de "El Entrevero" adquirido con dinero K

El fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco pedirá el decomiso del campo "El Entrevero" adquirido con dinero K, según informó radio Carve y confirmó El País. El predio pertenece a la firma Jumey Sociedad Anónima. Tiene un valor de mercado por debajo del 35% del precio pactado cuando fue comprado en 2010 por los empresarios K a un conocido propietario de la zona.

Fuentes inmobiliarias coincidieron en que el precio del metro cuadrado, aunque se trate de un predio rural, es hoy de unos 6 dólares. El valor del mismo difícilmente supere los US$ 9.000.000 si se coloca en venta en pública subasta. El boleto de reserva firmado el 29 de diciembre de 2010 estableció un precio de US$ 14.000.000 por el campo, un poco más de US$ 10 el metro cuadrado. La operación, que fue realizada por el contador Daniel Pérez Gadín por intermedio de la firma Jumey, incluyó la compra de dos predios rurales.