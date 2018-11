Resuelven prisión preventiva para el hombre que quemó a su pareja en Treinta y Tres

Fue a la cárcel por un delito de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa y como medida cautelar le fue determinada prisión preventiva por 180 días el hombre que el domingo había rociado con combustible y prendido fuego a su pareja en el departamento de Treinta y Tres.



Este martes se realizó la audiencia de formalización en el Juzgado de primer turno de Treinta y Tres a cargo del magistrado Diego Meilan.

Una joven de de 22 años, oriunda de Vergara, que hacía dos meses vivía con un hombre de 45 en su casa en barrio 25 de Agosto, recién había llegado de un baile el pasado fin de semana cuando la pareja comenzó a discutir.

Más tarde los vecinos escucharon fuertes gritos de una mujer pidiendo ayuda. “Auxilio, por favor, que me quemo”, decía, según una vecina. Se trataba de la mujer que, semidesnuda y ya afuera de su casa, pedía socorro.



“Ella decía que le ardían mucho las quemaduras”, dijo una mujer que acudió en su ayuda. Otro vecino se asomó por el muro y pudo ver a la mujer tirada y a su pareja que intentaba abrir el portón, aunque no podía porque no encontraba la llave.

Tras un llamado al 911 primero se presentó una patrulla y luego una ambulancia. Cuando llegaron los médicos recogieron a la joven, que estaba en estado delicado, y al hombre que tenía heridas en sus manos. La mujer resultó con quemaduras en el 30% de su cuerpo.

En el marco de la investigación para determinar qué había sucedido, comenzaron a aparecer otros elementos que establecieron que no se trataba de un simple incendio. La joven, todavía en estado delicado por las quemaduras, declaró y tras dar su versión de los hechos el hombre fue detenido.