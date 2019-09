El relato del capataz de estancia que se encontró con los dos tripulantes de la avioneta hallada en Paysandú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Llegó pidiendo ayuda. Estaba con hambre y mojado”. Así relató Eduardo Sánchez el momento en que el piloto brasileño llegó a su lugar de trabajo, varias horas después de haber abandonado la aeronave en la que viajaba en la madrugada del domingo pasado en las inmediaciones del paraje Tres Árboles.



Eran las 8:30 del lunes y Sánchez, capataz de una estancia ubicada a unos siete kilómetros de donde fue encontrada la avioneta, vio a un hombre totalmente mojado acercándose a su casa. “Tenía un acento raro. Me dijo que había tenido un accidente y si lo podía ayudar, que estaba con hambre”, dice.



Enseguida, recuerda, sospechó que ese hombre podía ser un tripulante de la aeronave y le indicó el camino para llegar a ella pero él, cuenta, no quería y decía que la avioneta “estaba quebrada”. “Me dijo que hacía como dos días había tenido un accidente y si lo podía ayudar. Se apareció todo mojado”, indicó Sánchez.



En ese momento, con un poco de desconfianza por tratarse de alguien desconocido, lo llevó hasta un galpón dentro de la estancia y lejos de la casa principal. Luego le dijo a un compañero de trabajo que le llevara un café negro, ropa y algo dulce para comer mientras él llamaba al policía de Morató, su pueblo, para avisarle.



“Lo dejé en ese galpón porque no lo puedo dejar arrimar a la casa si no lo conocía”, indicó Sánchez. “Después le llevamos un refuerzo de milanesa”, cuenta el capataz y agrega que el brasileño se quedó durmiendo hasta que llegó la policía y lo detuvo. Seis horas más tarde la tranquilidad de esa estancia lejos del movimiento se volvió a quebrar.



Sánchez estaba durmiendo la siesta y su mujer, que estaba en la cocina, le avisó que había otro hombre por los alrededores del establecimiento. “El quería entrar, pero no podía porque estaba todo trancado” dentro de la casa, indicó Sánchez e indicó que su esposa se asustó al ver al hombre aparecer por la parte de atrás de la casa. “Ahí llamé al mismo muchacho del pueblo (por el policía) y al ratito vinieron y lo arrestaron frente a la casa”, indicó. El hombre era el otro tripulante de la aeronave, de nacionalidad boliviana.

Cumpleaños.

El ruido de la avioneta aterrizando en las inmediaciones de Tres Árboles sonó fuerte al tratarse de una zona rural. Tan fuerte que esa noche a pocos kilómetros del lugar se estaba festejando un cumpleaños de 15. Las personas que estaban ahí fueron las que le avisaron al policía de la zona Morató, Ramiro Escobar.



“Justo había un cumpleaños de 15, entonces la gente logró sentir el ruido de que algo había pasado. El ruido que se sintió fue cuando tocó tierra”, contó Escobar a El País.



El salón, explicó Escobar, da para el lugar donde aterrizó el avión. “Yo llamé a mi superior para avisarle y ver si podía ir hasta ahí”, contó. Al rato fue hasta el lugar y encontró la aeronave. “Lo primero que me fijé fue si había ocupantes”, dijo el policía. Pero a esa altura el ciudadano brasileño y el boliviano estaban caminado en la oscuridad en busca de refugio.



Escobar se quedó en el lugar “hasta que llegaran los refuerzos”, dijo. “No había nada”, dice sobre el interior de la aeronave, pero recuerda que por el suelo y cerca de la aeronave “había unas bolsas con pan, incluso había un cargador de un celular en la calle”. Escobar indicó que él estuvo presente durante la detención de los dos hombres.