Realizaron reconstrucción del homicidio de Fioritto, hincha de Peñarol baleado en 2016

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 28 de setiembre de 2016, Hernán Fioritto (21 años) y otros dos hinchas de Peñarol fueron baleados por parciales de Nacional mientras festejaban un nuevo aniversario de la institución en una plaza de Santa Lucía.

Fioritto luchó por su vida, pero dejó de existir el 4 de noviembre de ese año movilizando a todo el ambiente del fútbol.

En diciembre del año pasado, quedaron libres 15 de los 16 hinchas detenidos por el homicidio de Fioritto, porque llevaban dos años en prisión y la Fiscalía no presentó una acusación contra ellos y el nuevo Código del Proceso Penal establece que pasado ese lapso nadie puede continuar detenido preventivamente sin una imputación.

El decimosexto detenido quedó en libertad a comienzos de 2019 cuando cuando cumplió los dos años de detenido.

El pasado 14 de agosto estaba pactado que se iba a realizar la reconstrucción de los hechos en Santa Lucía, pero el juez Humberto Verri prefirió postergar la reconstrucción luego de que la Policía detectó amenazas entre los hinchas de ambos clubes en redes sociales.

Por ese motivo, por cuestiones de seguridad, la reconstrucción se realizó este lunes al mediodía en el predio de la Guardia Republicana. La situación fue recreada y también filmada por policía científica de Canelones.

Eduardo Fioritto, padre de Hernán, habló días atrás en Sport 890 tras la suspensión de la reconstrucción de los hechos: "Por una rapiña te condenan ocho años. Esta gente mató un pibe de 20 años, que tenía una vida por delante, y estuvieron dos años en una chacra. No puede ser (...) Todavía creo en la Justicia uruguaya, creo que se va a hacer Justicia. No quiero resignarme".

"A mí me arruinaron la vida y destrozaron la familia. Sueño con despertarme y ver a Hernán. Pero no está. No se lo deseo ni a mi peor enemigo", señaló.