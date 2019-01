Ratifican condena a policía que filtró datos

El Tribunal de Apelaciones de 2° Turno confirmó el procesamiento en 2017 de un policía que filtró datos reservados de un constructor a un empresario en una oficina del Ministerio del Interior en el Aeropuerto de Carrasco.



Mediante la colaboración del policía, el empresario observó en la pantalla de la computadora de la Policía datos confidenciales que solo se brindan por orden judicial. El objetivo del empresario era conocer el prontuario de un constructor de casas que supuestamente lo había estafado..



La jueza penal de 28° Turno, Fanny Canessa, procesó al policía por el delito de revelación de secreto.



En cambio, la defensa del agente alegó que éste no había cometido delito alguno.



El fallo del Tribunal de Apelaciones de 2° Turno, al que accedió El País, consideró que no era de recibo la posición de la defensa del funcionario. Y agregó que en el expediente quedó probado que éste ingresó al sistema informático de la Policía que “es absolutamente reservado” para la función específica, con normas concretas sobre cómo actuar con su contenido.



Sostuvo que el agente “violentó la ley” al permitir a un empresario tomar datos de una persona con la cual mantenía un conflicto particular. “Desde ya queda en evidencia que esa acción no solo está fuera de sus funciones y atribuciones, sino que, además, derechamente las viola, porque no se trató de obtener datos para un procedimiento, sino para un asunto privado entre terceros, tomando partido por uno de ellos”, dice el fallo del tribunal.



Para los ministros, la conducta del policía “no fue inocua” ni “una infracción administrativa”, ya que significó una “violación directa” de la Ley Orgánica Policial. Por ello, agregaron, “queda de manifiesto el abuso de funciones” del policía.