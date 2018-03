Tras las quejas de Amaro, el fiscal explicó por qué pidió procesarlo a él y no así a Camy

Hoy miércoles el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, fue entrevistado en el programa Las Cosas en su Sitio, de radio Sarandí.



Pachecho pidió el lunes a la jueza Beatriz Larrieu el procesamiento de nueve exjerarcas de Ancap, entre ellos el del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic.



Dentro de los exjerarcas incluidos en el pedido de procesamiento, se encuentra el exdirector colorado de Ancap, Juan Justo Amaro, quien estos días ha criticado públicamente la decisión del fiscal.



Además de sostener que él no tiene "nada que ver con el tema" de Trafigura, el colorado dijo en diálogo con radio Carve que el dictamen en su contra es "totalmente injusto" y criticó que "al director nacionalista que votó la misma resolución, que yo sepa no se le dictó procesamiento", en relación al exjerarca nacionalista del ente, Carlos Camy.



Esta mañana Pacheco explicó el por qué de su decisión de no nombrar a Camy en su dictamen: "Desde un primer momento tenía claro que en aquellos casos que la Fiscalía encontrara irregularidades las responsabilidades iban a ser de todos aquellos que hayan firmado resolución en esos puntos".



Y dijo que en casos como el de Trafigura o Exor, "se reclamó la responsabilidad de todos los firmantes". Señaló que en este caso “si bien Camy firmó” luego “registra intervenciones en Ancap denunciando las irregularidades, explica que había llegado al directorio un mes antes de la firma y no había tenido suficiente tiempo para estudiar el asunto y que si bien en un primer momento firmó, luego registró una cantidad de intervenciones que terminan después aconteciendo esa denuncia del contrato".



“La fiscalía determinó q era excesivo requerir una responsabilidad penal” sobre Camy, dijo Pacheco.



Y agregó que "en el caso de Amaro es distinto porque no registra esas intervenciones posteriores. Luego sí, a raíz de las denuncias de Camy todo el directorio realizó intervenciones y Ancap termina dando por finalizado el contrato el diciembre de 2011".



Por otra parte Pacheco confirmó que puede haber nuevos pedidos de procesamiento y no descartó que a futuro se pueda profundizar en muchos de los puntos que menciona el dictamen.