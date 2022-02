Puja legal por casas de famosos argentinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una empresa fue contratada por cinco clientes, entre ellos algunos representantes de la farándula porteña, para construir cuatro casas en un complejo de vacaciones y una quinta en un barrio de Punta del Este. A su vez, dicha empresa subcontrató a otra firma.

La empresa subcontratista comenzó las obras. Pero antes de que estas finalizaran, ambas firmas rompieron sus vínculos. El 15 de diciembre de 2021, la subcontratista citó a una conciliación a su contraparte previo a un juicio por daños y perjuicios. Reclamó un pago de US$ 1.200.000.



El abogado de la empresa subcontratista, Andrés Ojeda, dijo a El País que su cliente “puso el dinero” para financiar las obras y las casas “están prácticamente terminadas”. Y agregó: “A mi cliente le inventan un incumplimiento, lo sacan de la obra, no le pagan lo acordado y dan una orden en el banco de que no se paguen los cheques ya emitidos a su favor. Los delitos son claros”.

Por su parte el abogado de la empresa contratista, Jorge Barrera, dijo que existió “un grave incumplimiento” de la empresa subcontratista, lo que generó acciones civiles y eventualmente acciones penales contra la misma.



Ojeda sostuvo: “Ellos podrán dar la versión que quieran, pero los únicos que denunciamos penalmente y demandamos civilmente fuimos nosotros”.