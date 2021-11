Prostituta fue procesada con prisión, huyó con su hija y el padre de la menor hoy presentará denuncia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una prostituta VIP fue procesada por quedarse con un vale por US$ 700.000 y un Chevrolet Corvette de un empresario. Tras esto la mujer se encuentra prófuga con su hija. El padre de la niña presentará hoy una denuncia penal contra la trabajadora sexual, con la esperanza de poder encontrar a la pequeña. Así lo señaló a El País su abogado, Laudelino Vázquez.

“Mi cliente no ve a su hija desde febrero de este año. El 3 de noviembre pasado mi defendido presentó una denuncia en la Seccional 2ª de Montevideo y esta no se instruyó. Por eso, mañana (por hoy) estamos agendados en la Fiscalía y presentaremos una nueva denuncia”, reiteró el profesional.

El 8 de octubre pasado, la jueza penal Ana de Salterain procesó con prisión a la trabajadora sexual como autora de un delito de suministro de estupefacientes por haber entregado cocaína a un empresario para someterlo a su voluntad. También le tipificó a la acusada un delito de violencia privada, ya que la meretriz llevó al empresario a un banco para que retirara dinero y luego lo trasladó con una escribana para que le firmara el vale de dinero y la transferencia del Corvette, evaluado en unos US$ 180.000.



De Salterain también procesó con prisión a la hermana de la meretriz por ambos delitos, en calidad de coautora.



Pese a su procesamiento con prisión, la trabajadora sexual logró escapar del país, dijo Vázquez. “No se sabe nada de la niña. Con el padre de la niña tenemos la convicción de que madre e hija se encuentran en Argentina o en Chile”, agregó el abogado.



Según supo El País de fuentes del caso, recién el viernes 12 se cargó en el sistema policial la orden de detención contra la trabajadora sexual y su hermana. Es decir, la Policía comenzó a buscarla más de un mes después del procesamiento dictado por la jueza De Salterain.

Vázquez tiene una explicación para dicha demora. “(El Juzgado) no cargó (en el sistema policial) la requisitoria de la mujer y de su hija. Ella pudo salir del país con su cédula de identidad mientras que la hija tenía el pasaporte”, dijo el abogado.



Según agregó el profesional, la jueza de Familia Especializada Cristina Goitiño envió un oficio a la Dirección de Migraciones para que le informen si la mujer y su hija viajaron, y si lo hicieron a dónde es que fueron.



“La expareja de mi cliente tuvo un desconocimiento total hacia la Justicia. No cumplió con los dictámenes de la jueza y el padre de la niña sí lo hizo siempre”, explicó el profesional.

La advertencia.

En un escrito presentado el 6 de mayo de este año, Vázquez alertó al Juzgado de Familia Especializada sobre la posibilidad de que la madre escapara del país con la niña. En esa ocasión, el abogado también solicitó que el pasaporte de la menor permaneciera en el Juzgado, hecho al que no se hizo lugar.



“El proceso siguió su curso, donde la madre realizó asimismo una denuncia falsa contra mi cliente por violencia contra la mujer (ley de género) a fin de no permitir las visitas con la niña”, sostuvo el profesional. Y agregó que el padre no vio a su hija desde principios de este año, pese a los intentos judiciales en procesos de urgencia.



En forma paralela, sostuvo Vázquez, la niña dejó de asistir a un colegio durante meses, lo cual incrementó aún más la preocupación del padre.

El viernes 5, Vázquez presentó un escrito en el Juzgado Especializado en Familia. Bajo el título “Comunica hecho nuevo de extrema gravedad”, el documento informa sobre el procesamiento con prisión de la madre de la niña.



“Lo que sí es claro, es que nos encontramos ante una persona con profusos antecedentes y vínculos peligrosos que pueden poner en riesgo la integridad física de la niña en cualquier momento. Sobre ese hecho informamos a lo largo del todo el proceso y no se ha tomado en consideración hasta el momento”, advierte el escrito. Y agrega que la propia jueza Goitiño fue testigo en la audiencia cuando la denunciada incurrió en “desacato”, en “actitud violenta”, con “reiteradas faltas de respeto” a la investidura de la magistrada.

“Derechos vulnerados” “Si los derechos de la niña se encontraban vulnerados al inicio de este expediente, en la actualidad, se encuentran gravemente vulnerados, con riesgo de fuga del país, peligro en la integridad física y moral de la niña, abandono de la actividad escolar o pérdida del año lectivo por la cantidad de faltas”, dice un escrito presentado en la Justicia por el padre de la menor.