Fiscal pidió 4 procesamientos por homicidio culpable tras muerte de niño en inflable

La fiscal penal, Gabriela Fossati, solicitó el procesamiento de cinco personas por la muerte de un niño en un local de fiestas ubicado en el barrio Buceo. El pequeño tenía 5 años. El viernes declararon seis personas en la causa.



La fiscal solicitó el procesamiento del dueño del local, la animadora y los padres anfitriones por un delito de homicidio culpable, si bien se informa que en caso de que ninguno tenga antecedentes penales puede ser sin prisión.



En ese caso deberán realizar tareas comunitarias en un hospital que atienda a niños con problemas de epilepsia y/o autismo.



Lo mismo ocurre en caso del hermano del dueño, para la cual pide el procesamiento por un delito de encubrimiento.



En el pedido de procesamiento, la fiscal argumentó que "los indagados faltaron varias veces a la verdad y ocultaron información" pero, además, "no atendieron en debida forma" al niño "no lo cuidaron, no le prestaron asistencia médica pese a necesitarla, no se comunicaron con sus padres para que concurrieran a retirarlo y lo expusieron a las condiciones de riesgo que en definitiva determinaron su muerte".



