Fue procesada tras apropiarse de un vale millonario y un Corvette

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Caía la noche del 20 de junio de 2017. Hacía frío. El empresario se encontraba en su coqueto apartamento ubicado en la zona de Tres Cruces. Se contactó con una prostituta VIP de entonces 21 años, con quien se relacionaba desde hacía un tiempo.

Con la excusa de pretender ayudar a una amiga en común, la joven había utilizado Facebook para acercarse al hombre porque este había bloqueado el número de celular. Así logró su consentimiento para verlo.



“Y una vez en el lugar, ambos comenzaron a consumir cocaína y a tener sexo hasta el día siguiente. La joven llamó a su hermana, de 24 años, quien también participó de la “fiesta”, dice la sentencia de la jueza Ana de Salterain fechada el 8 de octubre pasado.

La hermana de la meretriz comenzó a filmar al empresario mientras este consumía cocaína en brazos de la prostituta para extorsionarlo más tarde, según las fotografías anexadas al expediente judicial.



Luego los tres pasaron por una entidad bancaria de donde el empresario retiró dinero para abonar los servicios sexuales.



Por la tarde, los tres se dirigieron al Hotel Oriente, donde continuaron manteniendo relaciones sexuales. Allí el empresario siguió consumiendo cocaína. “Tal consumo iba sin dudas alterando su conciencia”, dice la magistrada.

Y agrega que la prostituta conocía los efectos negativos que provocaba la droga en el empresario, ya que este intentaba salir de su adicción desde hacía tiempo. Inclusive, dice la jueza De Salterain, el empresario consumía medicamentos para controlar la ansiedad.



“En tales circunstancias, (la prostituta VIP) logró que el empresario le regalara dinero supuestamente para abrir un residencial , como también un Corvette de su propiedad” valorado en US$ 180.000, expresa la sentencia.



Y relata que la víctima, en ese estado de consumo y pérdida de conciencia, le firmó un vale por US$ 700.000.



Para lograr la transferencia del Corvette, la trabajadora sexual se contactó con una escribana de su confianza. Cuando la meretriz y la víctima concurrieron al estudio notarial, fueron acompañados por la abogada de la joven. Mientras, la hermana de la prostituta esperó en un auto.

Tras la firma del documento de transferencia del auto deportivo, el empresario y las dos hermanas fueron al Hotel Goes y allí continuaron consumiendo y suministrándole cocaína a la víctima.



Temblando, el empresario pidió a las dos mujeres que le dieran los medicamentos que controlaban la ansiedad que le provocaba el consumo de la droga, relata la jueza De Salterain en su fallo.



“A dicho lugar concurrieron otras personas a realizar prácticas sexuales, entre ellos una joven que constató que el empresario no estaba bien, no hablaba y temblaba”, agrega.



La prostituta y la hermana se fueron del hotel. La joven recién llegada y un amigo trataron de auxiliar al empresario. Lo llevaron a su casa y lo medicaron. La muchacha pasó toda la noche cuidando a la víctima y, al día siguiente, ambos viajaron a Maldonado.

La jueza De Salterain dijo que la prostituta y su hermana incurrieron en los delitos de suministro de drogas y violencia privada y, por ende, dispuso sus procesamientos con prisión.



Según supo El País, ambas mujeres están prófugas.

“Mi cliente está satisfecho con el fallo” Enrique Moller, abogado penalista y asesor legal del empresario denunciante, dijo que estaba conforme con el fallo de la jueza penal, Ana de Salterain, que procesó a la prostituta VIP y a su hermana. “El relato que hace la magistrada en su auto de procesamiento reseña los hechos”, dijo Moller, tras recordar que el caso se sustancia por el viejo Código de Proceso Penal (CPP), en el que los jueces dirigían la investigación.



Moller agregó: “Mi cliente está satisfecho con el fallo. Se hizo justicia por un hecho lamentable y desgraciado que le tocó vivir en su vida”.



Y señaló que el empresario inició un tratamiento médico que mejoró “en forma notable” su salud y “disminuyó” su adicción compulsiva a los estupefacientes.