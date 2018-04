Prisión preventiva para tres extranjeros y un uruguayo por violento copamiento a Aeroclub

La Justicia de Salto ordenó hoy el ingreso a prisión de dos paraguayos, un brasileño y un uruguayo por el violento copamiento al Aéroclub local.



La fiscal María Eugenia Rodríguez imputó a los cuatro asociación para delinquir, copamiento y rapiña. La juez Lucía Granucci ordenó 180 días de prisión preventiva ante el riesgo de fuga y la importancia de los delitos imputados.



El brasileño y uno de los paraguayos son pilotos profesionales. Se estima que querían llevarse dos aviones. Fuentes de la Policía dijeron que habían robado combustible para aviones en Colonia. Dos brasileños que integraban el grupo quedaron libres por falta de pruebas.

La presencia de los imputados en el Juzgado de Salto se desarrolló bajo un importante operativo de seguridad que se vio reforzado por personal policial proveniente de Paysandú.



En horas de la noche del viernes, la Policía local manejaba en base a datos de Inteligencia, que de un momento a otro podría ocurrir un “golpe importante” en Salto por lo que se reforzaron los accesos a la ciudad.



Una familia que vivió "un infierno".

Roberto Romays hace 13 años que es el encargado de cuidar el Aeroclub.



Contó que por la golpiza que le dieron los delincuentes llegó a perder el conocimiento, mientras lo mantuvieron maniatado e inmovilizado para concretar el plan de fuga, que finalmente no tuvo éxito.



Roberto temió por su vida y también por la de su esposa y sus cuatro hijos, que tienen 6, 9, 11 y 13 años.

"Si no hubiese sido por la llegada de la Policía en el momento justo, quizás ya estaríamos muertos porque la intención de los delincuentes era borrar todo y no dejar elementos para que los descubrieran”, dijo.



Y agregó: "Nunca imaginé que pudieran ser tan crueles con una persona que no opuso resistencia y que lo único que tenía en mi mano era una linterna cuando fui sorprendido por estos cinco o seis tipos que rápidamente me encañonaron y empezaron a golpearme hasta dejarme tendido en el piso y perder el conocimiento”.