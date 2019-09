Prisión preventiva para policía acusado de abusar sexualmente de sus hijas y su cuñada

Un efectivo policial de 29 años deberá cumplir 180 días de prisión preventiva tras ser acusado de reiterados delitos de atentado violento al pudor, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, todos en régimen de reiteración real, indicó la Fiscalía General de la Nación.

La fiscal del caso, Sylvia Lovesio, informó que el hombre ya había sido denunciado cinco veces por violencia doméstica: cuatro veces en 2013 y una en 2019.



En la solicitud realizada por la fiscal se indica que el hombre cometía abusos sexuales contra su hijastra, sus dos hijas biológicas y su cuñada, todas menores de edad.

El hecho se dio a conocer cuando el hombre le escribió a su pareja, mientras ella estaba en el trabajo, para decirle que le había pegado a su hija y le había sacado el celular por no hacerle caso ni ordenar el cuarto.



Inmediatamente su hija también le escribió para decirle que su padrastro no solo la había golpeado sino que también la tocaba desde hace mucho tiempo.

Cuando la mujer llegó a la casa su esposo aseguró que las amaba a las cuatro y se encerró en el baño con su arma de reglamento. Fue en ese momento que las hermanas de la niña le contaron a la mujer que también a ellas las tocaba.



Luego de realizada la denuncia por los tres casos de abuso, la hermana de la mujer -también menor- le contó a su madre que su cuñado le hacía lo mismo que al resto.

La fiscal indicó que además de los delitos de abuso también se constató que el hombre ejercía violencia doméstica y que casi siempre les pegaba, motivo por el que la mujer lo había echado varias veces de la casa.



"Del protocolo de abuso sexual realizado en el prestador de salud, surge que la niña es víctima de abuso sexual desde hace años", indicó la fiscal en el documento.

dato

Información útil

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.