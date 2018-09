Prisión preventiva para hombre involucrado en caso de incautación de cocaína

La Fiscalía de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, logró la prisión preventiva por 180 días para un hombre involucrado en el caso de la incautación de 417 kilos de cocaína en el puerto de Montevideo.



La formalización del hombre fue por un delito de organización y financiamiento de una actividad de exportación de sustancias estupefacientes prohibidas en grado de tentativa, informó este domingo la Fiscalía General de la Nación.



La defensa del imputado por su parte apeló la resolución de la magistrada actuante.



Telenoche informó que se trata del narcotraficante líder que llevó a cabo la operación que pretendía que el contenedor con la droga, oculta en lana sucia, llegara a Bélgica.

La semana pasada se dictó prisión para un hombre que a pedido de un vecino firmó la compra de una Sociedad Anónima. La empresa adquirida emitió una factura el 13 de julio de este año para la tramitación de la exportación de 88.000 kilos de lana sucia, por un monto de US$ 88.000 con destino a Amberes, Bélgica.



Al hombre se le otorgó un pago de US$ 1.000 por firmar los documentos que pusieron la compra a su nombre. En su declaración el imputado indicó que si bien sabía que se trataba de un ilícito -aunque no conocía los pormenores del caso- aceptó el trato ya que es un consumidor de pasta base con cuatro menores a su cargo.



Por este caso ya son siete las personas que han sido formalizadas.