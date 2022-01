A prisión por intentar ingresar marihuana a la cárcel en un mango de escoba y un reloj

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Condenaron a dos años de prisión a un hombre, de 24 años, que intentó ingresar marihuana a la cárcel de Lavalleja dentro de los mangos de una pala y una escoba y, días más tarde, dentro de un reloj, informó el Ministerio del Interior.

El 4 de enero el individuo se presentó a la revisoría del centro penitenciario como visita de un recluso que está cumpliendo prisión preventiva. Llevaba consigo una pala de plástico y una escoba, y antes de pasar a ver al preso dijo que no podía quedarse, pero le dejó los objetos a otro hombre que estaba esperando para visitar a la misma persona.



El condenado ya se había presentado con la pala y la escoba el día anterior, pero no le habían permitido pasar porque no tenía la vestimenta adecuada. Al advertir la situación, efectivos policiales requisaron los elementos que había dejado y encontraron 21,68 gramos de marihuana dentro de los mangos.

El 13 de enero el condenado volvió a presentarse a la revisoría, donde se halló que transportaba 3,94 gramos de marihuana dentro del reloj de pulsera que llevaba puesto.

El hombre fue detenido y el Juzgado Letrado de Lavalleja de primer turno lo condenó a dos años de prisión de cumplimento efectivo por un delito de acto preparatorio de suministro de sustancia estupefaciente prohibida por la ley especialmente agravado en calidad de autor y un delito de entrega de sustancia estupefaciente prohibida, especialmente agravado por haberse cometido en un establecimiento carcelario, en grado de tentativa y en calidad de cómplice, ambos en régimen de reiteración real.