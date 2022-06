Estaba preso por intento de secuestro y sumó un año de prisión por un caso similar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El hombre de 53 años, poseedor de antecedentes penales que hace algunas semanas tomó del cuello a una joven de 22 años mientras caminaba por el Paso Molino y la amenazó con una navaja, fue condenado este lunes por otra causa de privación de libertad a una víctima, informó Javier Benech, director de Comunicación de Fiscalía.

La condena fue por acuerdo de proceso abreviado y la pena es de 12 meses de prisión. Esto se suma a los 15 meses de prisión de cumplimiento efectivo que había recibido por la causa del Paso Molino.



En ambos casos, la fiscal a cargo fue Angelita Romano.

“Me decía que no gritara y que hiciera como si fuera la pareja de él”, dijo en conversación con Subrayado (Canal 10) la joven, que caminaba por Agraciada y Pilar Costa cuando fue atacada por el hombre. “Fue una cuadra entera, recién me suelta en la esquina cuando una chica se entromete, se le tira encima, y le empieza a pegar para que me suelte”, puntualizó la joven.



Luego de que se conociera su caso, otra joven se presentó ante la Justicia a radicar denuncia por una situación similar, informa Subrayado.