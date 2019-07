Presidente de Goes denuncia "corrupción" en la liga de básquetbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No solo el fútbol se sienta en el banquillo de los acusados. Ahora le toca al básquetbol. El presidente del Club Atlético Goes, Jorge Cibreiro, evalúa realizar una demanda civil por daños y perjuicios y una denuncia penal por supuestas irregularidades en la Liga de Básquetbol durante la temporada pasada.

“Es un acto de corrupción porque acá se digitó el descenso de un equipo (Welcome) y que otro club (Goes) no pueda ingresar en los play off, con las consecuencias deportivas y económicas” que ello genera, dijo Cibreiro.

Al no clasificar en los ocho primeros puestos, Goes perdió ingresos por televisión y por entradas a los partidos de play off que son doble etapa.

El presidente de Goes insistió en que hubo anomalías en el campeonato pasado. “Es un acto de corrupción absoluta. Se digitó un campeonato tirando agua para salvar a su equipo (Sayago) del descenso”, dijo en alusión al neutral Oscar Grecco.

Cibreiro expresó que aguardará el regreso del abogado Gumer Pérez de Estados Unidos para armar la denuncia penal.

En el interín, el presidente de Goes anunció que solicitará la renuncia de los neutrales y presentará una nueva denuncia en la Secretaría de Deportes. “Esto no puede suceder”, expresó Cibreiro.

Por la pérdida de un punto, Goes presentó un reclamo contra la Liga ante el Ministerio de Educación y Cultura, que es el organismo que controla el funcionamiento de las asociaciones civiles en el país. En un informe primario, el Consejo Consultivo dio la razón a Goes.

En sus descargos, la Federación argumentó que Goes estaba presente en la asamblea cuando se trató el tema y, por ende, coincidía con la resolución de cambiar el artículo del Reglamento sobre la ficha médica de un jugador.

El Ministerio de Educación y Cultura no hizo lugar a los argumentos de la Federación, pero no tiene potestades para imponer sanciones deportivas. Es decir, devolver el punto que perdió Goes en el primer partido del campeonato de 2018.

Grecco replicó los dichos de Cibreiro señalando que entendía la molestia de Goes porque pretendía que el Ministerio de Educación y Cultura tomara otras medidas y solo observó a la Federación.

“Desde el punto de vista de las acusaciones (de campeonato digitado), se deberán dirimir en las instancias pertinentes”, agregó en alusión a la Justicia.

Grecco señaló que toda la actuación de la Liga fue decidida en asambleas aprobadas por los clubes. Y negó haber favorecido a Sayago evitando su descenso de categoría y recordó que no intervino en la tramitación de la pérdida de ese punto por parte de Goes por no presentar la ficha médica de un jugador en tiempo y forma.

Consultado por los dichos de Cibreiro sobre la existencia de corrupción o que el campeonato anterior de básquetbol fue digitado, Grecco respondió: “Eso es algo absolutamente equivocado. Es una afirmación temeraria. Se puede afirmar muchas cosas, pero se debe demostrarlas. Las consecuencias de no demostrarlas se pueden volver en contra”.

El lío

En el primer partido del campeonato pasado, Goes jugó con su capitán con la ficha médica expedida ocho días antes, pero que no había sido presentada en la Federación Uruguaya de Básquetbol, según Cibreiro.

En febrero del año pasado, se modificó el Reglamento General que señalaba que un jugador quedaba habilitado a disputar un partido en el momento en que presentaba la ficha médica en la Federación.

Esa convocatoria para realizar el cambio del reglamento fue antiestatutaria, según dijo el presidente de Goes.

Para poder modificar el Reglamento General o el Estatuto de la Federación se debe convocar previamente a un Consejo Superior que determina si esa modificación es válida o no. Esa citación nunca se llevó a cabo, dijo Cibreiro. “Goes estuvo presente cuando se tomó la decisión de modificar el Reglamento. Pero nunca se llamo al Consejo Superior”, insistió.

“En esa asamblea, Grecco decreta, en una actitud totalmente autoritaria, el descenso de Welcome. En ese momento si se le otorgaba el punto tenía un partido de desempate con Sayago”, dijo Cibreiro. Y volvió a recordar que Grecco fue directivo y es simpatizante de Sayago.

En la Asamblea General se encontraban los clubes de primera y segunda división.

“En esa instancia, Grecco también dijo que la Federación no le va a devolver el punto a Goes y queda decretado el descenso de Welcome. Eso va a pasar aunque intervengan la Federación y nos tenemos que ir”, recordó Cibreiro,

Agregó que en la Federación de Básquetbol se sabía que Goes tenía razón y debía recibir el punto. “Y también conocían que la burocracia estatal, es decir el Ministerio de Cultura, se iba a expedir luego que finalizara el campeonato”.

La resolución ministerial

El 27 de junio de 2019, el Ministerio de Educación y Cultura se expidió sobre la denuncia presentada por el presidente y el secretario de Goes, Jorge Cibreiro y Abel Bronstein, referida a la quita de puntos en la Liga de Básquetbol. Una inspección de los libros de la Liga concluye que “no se ha respetado” el procedimiento establecido en el Estatuto para la reforma del Reglamento General. En su resolución, el MEC señala que el error fue admitido por la Federación y que la ratificación de lo actuado por la Asamblea General de 28 de marzo de 2019, “no purga” el incumplimiento estatutario.