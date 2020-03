Presentan guías a jueces y fiscales para actuar en casos de violencia de género

Ayer se presentaron dos guías para que jueces y fiscales puedan trabajar los casos de violencia hacia las mujeres con perspectiva de género y así romper con los estereotipos que provocan la “violencia institucional”.

La presentación fue en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo con la presencia del embajador de España en el país, José Javier Gómez-Llera, la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón y el Fiscal de Corte, Jorge Díaz.



“Este es un trabajo prioritario en lo que tiene que ver con esa lucha de hace muchos años de mujeres de la sociedad civil primero y luego ese reclamo que se traslada a los lugares de decisión llevado adelante por mujeres de todos los partidos políticos en Uruguay (...) Creo que esto era una necesidad absoluta en lo que tiene que ver con el desarrollo de la Justicia”, dijo Argimón.

Naciones Unidas Uruguay apoyó la elaboración y Mireia Villar, coordinadora residente del organismo en Uruguay, dijo que desde la entidad buscan que estas guías puedan ayudar a identificar tempranamente y prevenir “el uso de estereotipos de género” y promover la aplicación de estándares internacionales sobre derechos de mujeres.



Por su parte, la directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, Rosina Rossi, señaló a la prensa que se elaboraron dos guías ya que los trabajos de fiscales y jueces son diferentes.



El fiscal Jorge Díaz consideró a este “un paso más” para seguir avanzando en un tema que preocupa a la Fiscalía uruguaya desde hace ya muchos años.



“Una herramienta que los fiscales tendrán que utilizar en el futuro para analizar la situación desde una perspectiva distinta seguramente a la que venimos haciendo hace mucho tiempo”, consideró. (Efe)

INFORMACIÓN ÚTIL

Violencia de género

Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:



Desde una línea fija 08004141

Desde celulares *4141



El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.

Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.



¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)



• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.

• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.

• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.

• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.

• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.

• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.

• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.

• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo

• Cambiar las rutinas si te persiguen.

• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.