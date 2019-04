Preocupación de los carnavaleros por fallo judicial contra Zíngaros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sentencia de la Justicia Civil a favor del escritor y periodista Diego Fischer sacudió el ambiente carnavalero. Desde tiempos inmemoriales, las letras de los parodistas se nutren de libros, películas, personajes históricos, hechos reales de la vida del país y leyendas urbanas. Con cada historia el letrista crea una parodia con humor del hecho que, incluso, puede ser dramático como, por ejemplo, el accidente de los Andes.

En 2016, el líder de los Zíngaros dijo que eran los “pájaros pintados” del Carnaval de ese año, en alusión al Río Uruguay. Ese año, ese grupo iba a defender los primeros puestos logrados en 2014 y 2015. En 2016, los Zíngaros salieron en segundo lugar a cuatro puntos de Los Muchachos, con las parodias “Juana de América” y “Perfume de Mujer”. Pero la sonrisa del festejo se transformó en una mueca poco después.

Fischer demandó a Sosa por violación de los derechos de autor de su obra titulada “Al Encuentro de las Tres María. Juana de Ibarbourou más allá del Mito”.

El lunes 8, la jueza civil de 18° Turno, Estela Jubette, amparó parcialmente la demanda del escritor y condenó a Sosa y al autor de la letra de la paro- dia, Marcelo Vilariño, a pagar US$ 8.000 a Fischer, más ocho veces el valor de beneficios obtenidos en el período total del Carnaval 2016. Por concepto de daño moral, Sosa deberá abonar US$ 10.000 a Fischer.

El caso generó inquietud entre los integrantes de Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del Uruguay (Daecpu).

El presidente de la organización, Enrique Espert, dijo a El País que la asociación analizará hoy la sentencia de la jueza Jubette para conocer en detalle de qué trata la misma.

Espert recordó que, todas las noches cuando hay funciones de Carnaval, personal de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) recorren los tablados y concurren al Teatro de Verano para cobrar el 10% de la recaudación. Y agregó que ese dinero se reparte entre los letristas y autores de músicas.

“Este tema lo vamos a tratar mañana (por hoy) en Daecpu. El compañero (Pinocho Sosa) está viviendo un mal momento; lo que le reclaman es mucho dinero para un carnavalero. Esto genera preocupación sobre todo a los directores de espectáculos”, insistió Espert.

Gumer Pérez, abogado de “Pinocho” Sosa, dijo a El País que apelará el fallo por considerar que no hubo plagio a la obra de Fischer. “En el espectáculo de los Zíngaros, no se copian partes literales del libro de Fischer”, dijo el profesional. Y recordó que, en el considerando del fallo, la jueza Jubette recuerda que una ley reconoce al artista de Carnaval.

Según Pérez, si prospera esta sentencia “se soslaya” lo que expresa una norma votada por el Parlamento y “se está liquidando” una figura como lo es el artista carnavalero. “No hubo plagio a Fischer. Y en ningún momento la sentencia dice la palabra plagio”, reiteró.

Fischer fue patrocinado por los abogados Javier Berdaguer, Macarena Fariña y Macarena Raffo, del estudio jurídico Guyer y Regules.

Berdaguer dijo que la violación del artículo 44 de ley de derechos de autor significa que se cometió plagio. Y agregó: “En este caso, se incorporaron fragmentos de la obra de Diego Fischer a la parodia, sin reconocer en ningún lado quién era el autor. Es una violación al derecho de Fischer a la paternidad de la obra y es un plagio en sentido amplio y estricto”.

Pericia de Academia de Letras fue determinante para sentencia

El informe de la Academia de Letras dice que se puede apreciar que no hay ningún evento de la vida de Juana de Ibarbourou en el libreto de la parodia que no esté relatado en la novela, aun cuando algunos de ellos sean de público conocimiento. “Asimismo, no todos los eventos de la novela aparecen en el libreto”, señala la pericia. Y agrega: “Los (eventos) que aparecen (en la parodia) son cualitativamente significativos porque coinciden con ciertos focos en la vida privada de la poeta, que son los que Fischer resalta”. Es decir, la parodia y el libro de Fischer destacan los mismos episodios de la vida de la poetisa uruguaya. Inclusive, dice la pericia, hay en el libreto de la parodia “una reproducción textual” de fragmentos de tres capítulos del libro de Fischer. Para las peritas, Marisa Malcuori y Magdalena Coll, la parodia es una “adaptación parcial” de la novela de Fischer.

Tras la acusación de plagio, Ariel “Pinocho” Sosa pidió a la Intendencia de Montevideo y a la gremial de carnavaleros (Daecpu) que se prohibiese la difusión de los libretos de los conjuntos de Carnaval. En una reunión en la comuna capitalina, Sosa se paró y exigió que de ahora en más solo se autorizase la publicación bajo el consentimiento del director del conjunto. Hasta entonces era frecuente que los periodistas pidieran por adelantado los textos de los conjuntos. A partir de esa reunión en la Intendencia, se ha prohibido la difusión.