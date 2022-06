Postergan subasta del chalet que perteneció a Balcedo: sepa el precio de base previsto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Ponce de León, presidente de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios (Anrtci), informó a El País que el chalet "Sounion”, uno de los inmuebles que pertenecía al exsindicalista argentino Marcelo Balcedo, se pensaba rematar el 14 de junio, pero se postergó la fecha.

"Había una fecha, pero se va a correr hasta nuevo aviso en virtud de que se estaba revisando la documentación del inmueble y aún no se podía determinar que el remate fuera en esa misma fecha. Quedó postergado", indicó Ponce de León.

Indicó que lo que se estaba revisando era "la documentación de estilo que revisan los escribanos previo a hacer el remate". Consultado sobre si en este análisis puede existir la posibilidad de que no se lleve adelante el remate, aseguró que no, porque se trata de cuestiones de forma. La nueva fecha "depende de los escribanos" que están con el tema, dijo.

La base del chalet que pertenecía a Balcedo, ubicado en Playa Verde (Maldonado), es de de US$ 160.000", que "en principio" no cambia. El remate lo hará Anrtci a partir de un convenio que tiene con Presidencia para "administrar la subasta".



Sin brindar mayores detalles, Ponce de León aseguró que ya hubo contacto por parte de interesados y valoró que se trata de una "buena casa" que está "muy bien ubicada, frente al mar, con muy lindo entorno".



Esta propiedad había sido decomisada por la Justicia Penal a favor de la Junta Nacional de Drogas. Tal como informó El País, el Gobierno autorizó el 10 de febrero la subasta pública del chalet "Sounion".



Balcedo fue detenido el verano de 2018 en esta mansión de Playa Verde. Tras un acuerdo con la Fiscalía, en octubre de 2020, Balcedo debió entregar US$ 4.000.000 en efectivo. Además, avaló los decomisos de este chalet, así como de cuatro coches de alta gama - que ya fueron subastados -.



En el acuerdo, Balcedo reconoció la autoría y fue condenado por tres delitos: lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas. Fiege, por su parte, también reconoció su participación en la maniobra y fue condenada por asistencia al lavado de activos. Luego de esta definición no volvieron a ingresar a prisión.