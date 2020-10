Portarretrato y mensajes, claves en un homicidio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Clever Ramírez aceptó que el 26 de mayo de 2019 mató a Mauricio Aquino De León con un cuchillo, pero no aceptó que era pareja de del hombre desde hacía aproximadamente dos años.

Él decía que la relación que tenían era económica, que le “prestaba sus servicios de manera estable” y que incluso él estaba en pareja con una mujer con la que iba a tener un hijo. Pero cuando la Policía Científica fue a la casa de Aquino a estudiar la escena del crimen vio que en el cuarto y arriba de la mesa de luz había un portarretrato con una foto de los dos.

Pero no fue solo la imagen de ellos dentro de un marco en el dormitorio lo que llevó a la Fiscalía a descartar la teoría de una relación económica. Para el Ministerio Público ambos vivían juntos desde hacía unos meses y eran pareja desde hacía aproximadamente dos años. Aquino, además, era víctima de violencia doméstica.



Uno de los argumentos que se presentó para reforzar esta hipótesis fue un mensaje que Aquino le mandó a una amiga por WhatsApp.



“Yo necesito contarte lo que me está pasando. Solo escúchame, nada más, te lo suplico. No puedo más. Necesito de vos que sos mi amiga. Estoy desesperado (…), anoche me dio una paliza de nuevo. Tengo miedo, tiene cuchillos en el cuarto. Me amenaza con que no denuncie, me va a prender fuego la casa o a matarme. Ahora voy a borrar la conversación, pero tú no la borres, que quede como prueba”, decía el texto.



En tanto, la madre de Aquino sabía de la relación y los ayudaba con algunas tareas, como lavarles la ropa, según una reciente sentencia judicial a la que accedió El País.



La amiga de Aquino que recibió el mensaje premonitorio de la víctima declaró que además de golpearlo, hecho por el cual él lo había denunciado, también le robaba. De hecho la Fiscalía de 2ª Turno de San Carlos, cuyo titular es Jorge Vaz, demostró que Ramírez conocía todas las claves de las tarjetas bancarias de la víctima.



La noche que Ramírez mató a su pareja de una puñalada en el corazón se llevó una de sus tarjetas para extraer dinero e intentar fugarse.



El crimen

Entre la noche del 26 de mayo de 2019 y la madrugada del 27, Aquino y Ramírez estaban juntos en la casa donde vivían, ubicada en la ciudad de San Carlos (Maldonado). Según se desprende de la investigación de Fiscalía, hubo una discusión entre a ambos durante la noche. Y como consecuencia de la misma, Ramírez tomó un cuchillo y apuñaló en el tórax, a la altura del corazón, a Aquino, un docente de inglés. El cuerpo del hombre fue encontrado por su padre dentro de la casa.



Después de matarlo, el asesino puso la computadora del docente sobre la hornalla de la cocina e intentó prenderla fuego. También intentó incendiar la moto del docente, tratando de encender el tanque de nafta.



Tras dos intentos de incendio frustrados, robó una de las tarjetas de Aquino, se tomó un taxi y paró en un cajero. Ahí retiró $ 20.000 y le pagó $ 9.000 al conductor para que lo llevara a Montevideo. Una vez en la capital realizó dos extracciones más: esta vez retiró aproximadamente $ 45.000. Luego fue a sacar un boleto de ómnibus para fugarse a Cerro Largo.



Desde Melo fue a la ciudad fronteriza de Aceguá y extrajo US$ 100. Pero hasta ahí llegaría su periplo: el 29 de mayo y cuando estaba a apenas 50 metros de cruzar hacia el lado norteño, fue detenido por la policía. Los efectivos habían seguido de cerca los movimientos de la tarjeta de la víctima y dieron con su paradero. El asesino llevaba en una mochila $ 6.341 y $ 390 reales, y varias alhajas que eran de Aquino.

Condena

El fiscal Vaz logró probar que Ramírez era pareja de Aquino desde hacía aproximadamente dos años y que cuando ocurrió el asesinato llevaban viviendo juntos unos dos meses.



El juez Vital Rodríguez dio como probada la investigación fiscal y descartó la teoría de la defensa de Ramírez, que alegaba a que el vínculo era económico para que la condena fuera sin el agravante. “La relación sentimental no solo era conocida por la familia de Aquino, sino también por amistades de ésta”, sostuvo el magistrado. Y explicó que la madre del homicida tenía el número de la casa de la víctima.



Vaz también solicitó que se condenara a Ramírez por los hurtos cometidos contra la víctima luego de haberla asesinado. El juez condenó entonces a Clever Ramírez como autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado en reiteración real, con un delito continuado de hurto, a la pena de 22 años de penitenciaria.