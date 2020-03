Policías demandan a la panadera de Pocitos que los acusó por maltrato hace tres años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Dejate de mirar mujeres y dejame pasar que quiero ir a trabajar”. Eso le gritó una panadera a dos policías que pasaban por la calle Manuel Pagola en un patrullero. Todo lo que sucedió después quedó registrado por vecinos de Pocitos, que al ver la escena comenzaron a filmar y el video se viralizó.

Los policías entraron al local, le pidieron a la empleada que se identifique y luego de unos minutos la detuvieron. A raíz de este incidente, que ocurrió el 24 de octubre de 2017, el Ministerio del Interior publicó un comunicado titulado: “No es la policía que queremos”. Además, la cartera determinó que se iniciara una investigación administrativa a los dos funcionarios policiales. Uno de ellos fue separado del cargo con retención del 50% del salario.

Pero -luego de varios meses de audiencias, declaraciones y escritos- en mayo de 2019 el ministerio concluyó que el agente J.A.L.P. no cometió ninguna conducta que pueda ser pasible de reproche disciplinario. La cartera decidió la clausura del sumario administrativo contra los dos policías. El otro agente, de iniciales E.A.G. incurrió en falta leve por decirle a la panadera “andá a vender bizcochos”. Pero también se le cerró el sumario.

La Justicia penal, que investigaba un posible delito de los efectivos policiales, decidió archivar el caso el 7 de marzo de 2019, tras entender que ninguno de los agentes debía ser sometido a reproches legales por su conducta. Pero, de todas maneras, ese no fue el final de la historia entre la panadera y los policías. Lejos de eso, ahora se sumó un nuevo capítulo: ambos efectivos decidieron realizar demanda civil por daños y perjuicios contra la panadera, el Ministerio del Interior, los dueños de la Panadería y la Panadería. El reclamo total es de US$ 500.000

Demanda policial.

“Falsa, mentirosa y maliciosa”. Así respondieron los policías a la acusación de que iban mirando a una mujer mientras el patrullero avanzaba lentamente por la calle.



Según la demanda, a la que accedió El País, los policías argumentaron que en el momento en que buscaban a un hombre que estaba generando disturbios en la zona de Pagola y Chucarro, la empleada de la panadería les gritó “milicos de mierda, paran donde quieren, casi me chocan”.



Luego de localizar al presunto sospechoso, los agentes constataron que no existía ninguna requisitoria para el hombre y le solicitaron que se retirara. Minutos después decidieron entrar a la panadería al notar que quien los había insultado había entrado a ese local.



Los efectivos sostienen que, una vez dentro, le pidieron a la empleada que se identificara. Ella se negó y amenazó “con partirle la boca” a uno de los funcionarios, argumentaron, y por eso procedieron a detenerla. Los dos efectivos entienden que la panadera incurrió en un hecho ilícito y decidieron demandarla. Por otra parte, estos agravios, dicen, también afectó el honor de los funcionarios policiales.

Daños y perjuicios.

La demanda de los dos policías abarca más que los agravios que dicen haber sufrido por parte de la panadera. Los efectivos también decidieron iniciar un juicio contra el Ministerio del Interior, los dueños de la panadería y a la panadería como empresa.



Según se expresa en la demanda, el comunicado que emitió el Ministerio del Interior en esa fecha diciendo que “esta no es la policía que queremos” fue una forma de prejuzgar a los uniformados.



La cartera, expusieron los policías, no escuchó las alegaciones de los efectivos y violó “el derecho al debido procesal legal y a la debida defensa”. Además sostienen que el propio ministerio quiso dar como oficial una versión que se hizo viral y eso, argumentaron, es una forma de inculparlos.

El Ministerio del Interior también es demandado por los dos uniformados. Foto: Francisco Flores.

Ese prejuzgamiento por parte de la cartera, dicen, trajo consecuencias a nivel laboral: “retención de medios sueldos, suspensión en el ejercicio de las tareas laborales, pérdida de la posibilidad a ascensos, etc.”. También manifiestan el daño social, moral y familiar.



El Ministerio del Interior “no solo no respetó sus derechos como funcionarios policiales sino que avivó la hoguera social creada” por la panadera, sostiene la defensa de los dos policías. Uno de los efectivos es representado por los abogados Alejandro Mateu y Danilo Becerra; la defensa del otro policía la lleva adelante Agustín Fascioli.



A la panadería como empresa deciden de mandarla porque entienden que entienden que la empleada estaba en horario laboral al momento de los incidentes y por eso es dependiente del lugar donde trabaja.



Además, deciden iniciar juicio al dueño de la panadería y a su hijo porque exponen que presentaron una “denuncia policial falsa”.



En la demanda sostienen que ambos dijeron haber presenciado todos los hechos y conjuntamente con la panadera radicaron una denuncia por supuestas agresiones policiales.

Después el propietario y su hijo declararon ante la Justicia que no habían estado en el lugar y que desconocían la veracidad de los hechos denunciados. Todo este incidente que se viralizó en 2017 trajo consecuencias para los dos efectivos policiales implicados.



La demanda sostiene que sufrieron dos tipos de daños: uno moral y otro patrimonial. Por todo esto uno de ellos reclama US$ 150.000 y el otro US$ 350.000.