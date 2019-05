Policías acusados de maltrato a panadera son exonerados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A fines de octubre de 2017, el Ministerio del Interior inició un sumario a dos policías que participaron en un incidente con una empleada de una panadería de Pocitos. Uno de los funcionarios fue separado del cargo con retención del 50% del salario.

El entredicho entre los policías y la panadera se inició cuando el conductor de un patrullero se ofuscó con la muchacha, de 19 años, que quería cruzar la calle para retornar a la confitería después de realizar un mandado.

"Yo venía cruzando la calle y el policía venía pasando lentamente con el patrullero, mirando a una chica que estaba parada. Le grité: ¡dejate de mirar mujeres y dejame pasar que quiero ir a trabajar! El policía me escuchó, frenó y cuando fue a retroceder yo ya estaba detrás del auto y entonces puse la mano para que no me llegara a pegar", dijo la joven.

La filmación del incidente por parte de algunos peatones se hizo viral. La panadera fue detenida. Poco después, el Ministerio del Interior dijo que el procedimiento había sido irregular. El 25 de octubre de 2017, la cartera emitió un comunicado oficial titulado: “Esta no es la Policía que queremos”.

En forma simultánea, la secretaría de Estado ordenó una investigación administrativa para averiguar lo ocurrido. “Cabe destacar que el Ministerio del Interior retiró todo apoyo a los funcionarios policiales, aplicó sanciones y los trasladó de un sector antes de poder arribar a una conclusión en el sumario violando, en forma inequívoca, el principio de inocencia”, dijo a El País el abogado del policía J.A.L.P., Agustín Fascioli Mochetti.

Tras meses de audiencias, declaraciones y escritos, el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Sumarios, concluyó que el agente J.A.L.P. no cometió ninguna conducta que pueda ser pasible de reproche disciplinario, en virtud de que obró conforme a derecho. Y posteriormente decidió la clausura del sumario administrativo contra los dos policías. El otro agente, de iniciales E.A.G. incurrió en falta leve por decirle a la panadera “andá a vender bizcochos”. Pero también se le cerró el sumario, dijo Fascioli Mochetti.

A su vez, la Justicia Penal, encargada de investigar un posible delito de los policías, decidir archivar el caso el 7 de marzo de 2019 por entender que ninguno de los agentes debía ser sometido a reproches legales por su conducta.

Fascioli Mochetti dijo que frente a estas conclusiones, adoptadas en dos vías paralelas e imparciales, procura limpiar la imagen de la fuerza policial en general y también la del agente J.A.L.P., su defendido.

“Este policía fue defenestrado en redes sociales, en medios de comunicación, en la calle y hasta por el Ministerio en el cual cumplen sus funciones, cuando en realidad su accionar fue ajustado a las normas de derecho vigentes”, agregó. Y advirtió que las autoridades del Ministerio del Interior actuaron con “falta de profesionalismo” y “se dejaron llevar” por un termómetro social que exigía machacar a los policías.