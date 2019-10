Plan de Vivienda sindical: prestamistas, amenazas y un juicio por US$ 2.600.000

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2016, la empresaria Susana Nicodella inició una demanda civil por daños y perjuicios contra 37 gremios y el Pit-Cnt en forma solidaria. Ese juicio es por US$ 2.600.000.

Nicodella firmó un contrato con Vivamax, una empresa que había suscrito un acuerdo con el Pit-Cnt para construir viviendas destinadas a trabajadores. Y entregó cheques por US$ 300.000 para la supuesta compra de terrenos, pero ello no se concretó.

Los representantes de Vivamax, Milton Díaz -procesado por estafa en 2017- y Roberto Charlo -hoy fallecido- pasaron los cheques a prestamistas que trataron de cobrarlos. Nicodella se dirigió al Pit-Cnt y planteó a Eduardo Burgos, entonces representante del Plan de Vivienda Sindical, que sus cheques estaban en manos de prestamistas.



Burgos tomó el teléfono y llamó a los dos representantes de Vivamax para que devolvieron los cheques a Nicodella, cosa que no se efectivizó.



Seis años después del inicio del litigio, ayer se realizó una audiencia de interrogatorio entre las partes (Nicodella y Burgos) en el Juzgado Civil de 16° Turno, cuyo titular es el juez Hugo Rundie.



El abogados de uno de los sindicatos preguntó a Nicodella si estaba embargada por los cheques que presentó en el marco del Plan de Vivienda Sindical y por qué razón reclamaba dinero ya que esos documentos carecían de fondos. Nicodella respondió que estaba embargada. “Yo quiero que se me pague; los prestamistas me están llamando para que les pague”, respondió la empresaria.

Interrogatorio.

¿Cuántos juicios de prestamistas tiene?, insistió el profesional.



Nicodella respondió: “Un juicio y amenazas varias”.



¿Con qué representante del Pit-Cnt o de la Mesa Representativa usted firmó contratos para edificar viviendas?, preguntó el abogado.



La empresaria dijo que firmó un contrato con Vivamax, empresa que sí tenía vinculación con el Plan de Vivienda Sindical. “Y luego se iba a firmar con el Pit-Cnt”, dijo.



Posteriormente, las preguntas fueron hacia Burgos, quien testificó que fue responsable del Plan de Vivienda Sindical del Pit-Cnt a partir de 2010 y hasta 2014. Y agregó que, en una nota con el logo del Pit-Cnt y firmada por el entonces coordinador Juan Castillo, se le otorgó la representación de la central en alguna ocasión.



La abogada de Nicodella inquirió a Burgos:

Sede central del Pit-Cnt. Foto: Archivo El País.

¿Qué potestades tenía usted para firmar un contrato con Vivamax?



Burgos dijo: “Teníamos potestades. Los compañeros del Pit-Cnt estaban al tanto”.



¿Qué compañeros? inquirió la abogada.



El sindicalista respondió: “Marcelo Abdala”. Y agregó que informó sobre la evolución del Plan de Vivienda Sindical en el Secretariado del Pit-Cnt en varias oportunidades y en una a la Mesa Representativa.



Burgos señaló que en 2010 se detectó que había una demanda muy grande de vivienda por parte de familias de trabajadores. Y explicó que Vivamax se acercó al Pit-Cnt con una propuesta de construir casas a un buen precio. Con esos valores, dijo, los interesados podían acceder a subsidios estatales.



Burgos señaló que el Pit-Cnt no oficiaba de constructor de viviendas, sino que conducía la demanda hacia desarrolladores privados, los que debían cumplir con los requisitos exigidos por el Banco Hipotecario o el Ministerio de Vivienda. “Nadie podía pedir dinero ni terrenos a nombre del Pit-Cnt. (...) No era necesario darle plata a nadie para contratar con el Pit-Cnt”, dijo Burgos en alusión a Nicodella. Y agregó que Milton Díaz, uno de los dueños de Vivamax, “no integraba” el Pit-Cnt.



La abogada de Nicodella preguntó:



¿Con qué frecuencia usted controlaba a Vivamax?



Burgos dijo: “Muy intenso de salida. Dos veces por semana y luego se fue diluyendo. Documento de ello no hubo ninguno. (...) Fue de palabra”.



Poco después, Burgos dijo que, en una reunión del Secretariado, el dirigente del gremio de la bebida, Richard Read, le pidió más información sobre la evolución del Plan de Vivienda Sindical.



“Y se le proporcionó todos los datos”, agregó.



Afirmó que el Pit-Cnt rescindió el contrato con Vivamax después de las primeras notas de prensa que señalaban irregularidades en su proceder.