Plan Juntos: fiscal investiga denuncia de violencia de género

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 12 de abril de este año, el subcoordinador del Plan Juntos y exdiputado colorado, Daniel García Pintos, renunció a su cargo por “insalvables diferencias” con el coordinador general de la institución, coronel retirado Rody Macías (Cabildo Abierto), sobre la forma en que este conducía la institución paraestatal.

La misiva de renuncia de Pintos, enviada a la ministra de Vivienda, Irene Moreira (Cabildo Abierto), tenía cuatro puntos. Tres de ellos referían a discrepancias en el manejo de políticas del organismo -por ejemplo, pocas soluciones de viviendas para personal policial y militar que vive en viviendas muy precarias en barrios periféricos-. El cuarto punto de la carta de García Pintos hablaba de supuestos casos de violencia de género por parte de Macías contra por lo menos tres funcionarias del Plan Juntos. “Y por último, lo más doloroso, el destrato hacia parte del personal (realizado por Macías), algunas de ellas mujeres a quienes en ocasiones vimos llorar”, expresaba García Pintos.

Y agregaba: “No siempre fui testigo directo de los hechos concretos, pero sí recibí en mi oficina a algunas de estas damas que, conmovidas hasta el llanto, me comentaron el mal momento que sufrieron. Hice lo correcto cuando en más de una ocasión le reclamé (a Macías) que no les faltara el respeto a nuestras compañeras de trabajo”.



García Pintos consideraba en la carta que “no es de buen varón irrespetar mujeres” aprovechando el desempeño de un cargo. “Por el contrario, es cobardía”, concluía.



El 22 de abril de este año, en declaraciones al programa Desayunos Informales de Canal 12, la ministra Moreira aclaró que no fue una renuncia, sino que la salida estuvo determinada por la solicitud explícita a García Pintos para que diera un paso al costado.

Apenas salió del ministerio y se hizo pública su carta en un informativo de televisión, el fiscal de Violencia de Género de 2° Turno, Raúl Iglesias, estimó que el alejamiento ocurrió cuando estaba de turno y, por ello, decidió actuar de oficio. “Consideré que era un hecho importante que se dijera en una carta que un jerarca exmilitar (del Plan Juntos) habría maltratado a mujeres”, dijo el fiscal Iglesias a El País.



A partir de ahí, Iglesias comenzó a actuar: dialogó con García Pintos, se contactó con posibles víctimas de los maltratos en el Plan Juntos y citó a declarar al gerente de Recursos Humanos de ese organismo paraestatal.



Según Iglesias, el gerente del Plan Juntos habría presenciado algún hecho violento en el organismo y dio nombres de testigos y posibles víctimas.

Con esos datos primarios, Iglesias decidió profundizar las investigaciones mediante el envío de oficios a los ministerios de Vivienda y de Trabajo y al sindicato del Plan Juntos. “Mi objetivo era ampliar el panorama. Hablé con una de las víctimas y las otras dos no declararon. Las tres funcionarias podrían ser presuntas víctimas de violencia de género, acosos y movilidad en el trabajo”, dijo el fiscal.



Iglesias, quien asumió al frente de la Fiscalía de Violencia de Género de 2° Turno el 4 de diciembre de 2020, señaló que los destratos y acosos laborales a mujeres suceden tanto en empresas públicas como privadas.



A su juicio, “lo llamativo” es que en este caso ocurre en un ministerio dirigido por una mujer y agregó que es posible que, en algún momento, cite a declarar a la ministra Moreira. Explicó que, cuando se denunciaron los presuntos hechos violentos por parte de García Pintos, consultó a la jerarca gubernamental sobre qué medidas había dispuesto en el Plan Juntos.

Según el fiscal, Moreira le dijo que había ordenado una investigación para confirmar o descartar la denuncia de García Pintos. “No recibí información de que el Ministerio de Vivienda hiciera algo al respecto”, advirtió Iglesias.



En los próximos días el fiscal de Violencia de Género citará a declarar a varios testigos sobre los supuestos destratos.



El País se contactó con Macías pero este se encontraba en un concierto y no podía hablar.