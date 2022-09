Piden concurso necesario de la agencia de viajes Transhotel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La abogada María Graciana Abelenda pidió a la Justicia el concurso voluntario de la agencia Transhotel en base a dos razones: la emisión de una decena de cheques sin fondos devueltos por los bancos y a que cada vez hay más personas damnificadas.



Abelenda explicó que, en caso de que el juez haga lugar al pedido de concurso necesario, se desplazarán las autoridades de Transhotel y entrará un síndico en la administración de la empresa.



La empresa estafó a varias decenas de clientes que le habían comprado pasajes y viajes al exterior y no pudieron usufructuarlos. Se estima que el monto del fraude sería de entre JS$ 300.000 y US$ 500.000.



Consultada sobre el pasivo de la agencia de viajes , Abelenda sostuvo: "Se siguen presentando damnificados. El fiscal del caso (Fernando) Romano dijo que el pasivo al día de hoy era de US$ 1,500.000. Hay más de 600 damnificados".



En la vía civil, la denuncia la lleva adelante por parte de los damnificados el abogado Santiago Alonso.