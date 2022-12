Piden 30 años de cárcel para el presunto asesino de la dentista que fue apuñalada 49 veces

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de tres años desde que ocurriera el asesinato de la odontóloga Luciana Bentancur, las indagatorias judiciales comienzan a llegar a su desenlace.

Ayer por la mañana se celebró la primera audiencia acusatoria en el Juzgado Letrado de 1er Turno de Canelones contra el hombre señalado como el principal autor del crimen. Allí la fiscal del caso, Andrea Mastroianni, pidió que se le aplique la pena máxima de 30 años de prisión, según dijeron a El País fuentes del caso. Además, para otro de los imputados se estableció la inimputabilidad porque, según los informes técnicos, no habría actuado teniendo uso de razón.



Hubo otros dos imputados en el caso que ya fueron condenados en diciembre de 2021 como cómplices por el delito de homicidio especialmente agravado y deberán cumplir 10 años de penitenciaría. Esta condena se resolvió en un proceso simplificado. Uno de ellos aguardó afuera de la casa y el otro en la puerta.

En diálogo con El País, Ricardo Bentancur, padre de la víctima, manifestó que “quisiera que quienes hicieron esto nunca más volvieran a estar en libertad”.



En este sentido, se mostró satisfecho por el pedido de la fiscal para el presunto autor material del homicidio, aunque advirtió que “si finalmente se logra la condena, seguramente no vaya a ser por 30 años”.



Por otra parte, Bentancur criticó la valoración de inimputable que se determinó para otro de los imputados y afirmó que no la acepta. “Los peritos dicen que no tiene uso de razón, pero cuando declaró en la Justicia pidió perdón por lo que había hecho. Tiene uso de razón, claramente, sino no pediría perdón”, sostuvo.

Protestas por el homicidio de la odontóloga Luciana Bentancur en 2019. Foto: Fernando Ponzetto

El crimen

En la noche del 4 de setiembre de 2019 se produjo un asesinato en la pequeña localidad de Castellanos (Canelones) que repercutió en todo el país. Se trató del homicidio de la odontóloga Luciana Bentancur, de 35 años. El caso resonó por la saña con la que asesinaron a la víctima -con 49 puñaladas-, por la poca evidencia en la escena del crimen y por el hecho de que tres de los cuatro imputados vivían en el pueblo, un lugar de unos 600 habitantes, e incluso uno de ellos se había atendido en su consultorio.



La teoría de la Fiscalía es que cuatro personas llegaron a la puerta de la casa de Luciana con el objetivo de robarla. Uno se quedó afuera y los otros tres entraron a su hogar, donde también funciona el consultorio. Luciana recién había regresado de Montevideo, tras asistir a un curso relacionado con su profesión. Su pequeño hijo, en ese entonces de tres años, estaba en la casa de su expareja.



La joven odontóloga, muy querida por la comunidad canaria, fue sorprendida por los delincuentes mientras les daba de comer a sus perros por la puerta lateral de la casa. Allí la atacaron y terminaron llevándola hasta el consultorio, donde finalmente la apuñalaron. Los delincuentes robaron unos $ 30.000 que había en el lugar y luego huyeron.

“Para delincuentes”

El padre de la odontóloga dijo estar satisfecho con la labor de la fiscal y la tarea que realizan sus abogados. Sin embargo, cargó las tintas contra el Código del Proceso Penal porque, según aseguró, “está hecho para los delincuentes”.



“Estoy en total desacuerdo con el nuevo código porque no garantiza que se pueda esclarecer el caso”, sostuvo. Y puso como ejemplo otros crímenes en los que se logró identificar a los responsables y que la Justicia determinó que se deba cumplir una condena en prisión, pero no se consiguió que los asesinos brinden información sobre qué hicieron con el cuerpo de las víctimas.



En su opinión, el marco legal actual, que permite realizar procesos abreviados como al que se acogieron dos de los cuatro imputados en este caso, no “va en la línea correcta” para que se puedan resolver los crímenes.