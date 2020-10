Picana, abuso sexual y "esclavitud": hombre imputado por varios delitos contra su familia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ocurrió en La Floresta, Canelones. Un hombre que "vivía hace tiempo" en el país, contó la fiscal Mirna Busich, fue formalizado el sábado por delitos de violación, atentado violento al pudor, violencia doméstica y trata de personas.



El caso llegó a la Justicia cuando la pareja del ahora imputado realizó una denuncia por violencia doméstica. La fiscal contó en rueda de prensa este lunes que el hombre "la perseguía al trabajo" y la "había golpeado varias veces".



El hombre también ejerció violencia física contra los hijos que vivían con la pareja. "Había golpes de puño, golpes con una manguera y utilizaba una picana para darles choques eléctricos", dijo la fiscal.



En particular, a "un hijo adolescente de 13 años de esa señora lo tenía en un régimen de esclavitud. Lo hacía levantarse a las 3 de la mañana, trabajar en un criadero de animales, realizar las peores tareas. Además, lo castigaba poniéndolo contra la pared por muchísimas horas del día para que no tuviera contacto con nadie".



Luego, contó que hay "prueba de abuso sexual durante varios años" a una hija de él.



No obstante, Busich explicó que cuando se tuvo conocimiento de la situación el hombre ya no estaba en Uruguay. Eso cambió el pasado fin de semana, cuando el hombre fue identificado en el norte del país. "El sábado a las 2:00, Interpol nos confirma que había sido detenido en Rivera. Por eso se pudo formalizar el sábado de noche", comentó.



La fiscal señaló que "las víctimas estaban muy sometidas" y que la persona "ejercía un dominio total sobre los integrantes de la familia".



La investigación continua. Mientras se dictó prisión preventiva por 180 días para el hombre.