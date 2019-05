Dos personas declaran hoy por el homicidio de la joven argentina Lola Chomnalez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos personas declaran este lunes por el homicidio de la joven argentina Lola Chomnalez ocurrido hace cuatro años y medio en barra de Valizas (Rocha).

Uno de ellos lo hará en calidad de testigo y el otro como indagado.



El pasado 8 de mayo los padres de Lola, Diego Chomnalez y Adriana Belmonte y su abogado Juan Raúl William, entregaron un documento del homicidio al fiscal de Rocha Jorge Vaz que fue elaborado por forenses del Ministerio Público argentino.



Los expertos estudiaron el expediente que tiene 5.000 folios y donde ya fueron interrogadas unas 100 personas, 40 de ellas como indagadas.



“Estamos trabajando en equipo. No queremos ilusionarnos, pero estamos esperanzados”, dijo la madre de Lola al diario argentino Clarín.



“Siento que empezamos a estar cerca de conocer la verdad”, agregó Belmonte.



Además los padres de la joven argentina dijeron que “ella no haría sola 4,5 kilómetros de ninguna manera”.



“No le gustaba estar expuesta al sol, usaba protector, sombreros. Además, no llevó su celular, cosa que no existe en un chico, ni tampoco su agua bendita con la imagen de la Virgen, que estaba en la casa de la madrina y que siempre la llevaba consigo”, explicó su padre.



Los padres de Lola sostuvieron que “más de una persona sabe quién la mató”.