Peritos atribuyen a empresa el accidente en los accesos a Montevideo

Un informe de peritos, solicitado por la defensa del camionero que derribó un puente peatonal en los accesos a Montevideo, responsabilizó a la empresa propietaria del camión por el siniestro que costó la vida del pizzero Pedro Recalde.

En la tarde del 13 de noviembre de 2020, el brazo de la grúa de una retroexcavadora trasladada por el camión conducido por Carlos G. derribó el puente peatonal ubicado frente al barrio La Teja. Además de la muerte de Recalde, provocó que otras cuatro personas resultaran lesionadas.



El informe pericial elaborado por la técnica prevencionista Claudia Moreno, y los ingenieros tecnológico-prevencionistas Ignacio Javier Puppi y Milton Danielo Robaina, fue presentado a la fiscal Sabrina Flores por el abogado del camionero, Nicolás Pereyra.

Luego de estudiar la carpeta investigativa, los peritos de parte concluyeron que la empresa constructora dueña del camión incurrió en “un sostenido incumplimiento” de normas de seguridad. Y advirtieron que el accidente fatal habría sido “altamente improbable” si la compañía hubiera contado con un servicio de seguridad en el trabajo. Así, aseguran, se habría logrado bajar los niveles de riesgo en el traslado de la retroexcavadora.



Los técnicos señalaron que el accidente fue producto de “un conjunto” de causas: la inexistencia de supervisión y control de las tareas de cargado y traslado de la retroexcavadora por parte de un capataz o un responsable; la falta de capacitación a los empleados sobre los riesgos a los que se ven expuestos en sus tareas; y la “ausencia consciente” del propietario de la empresa en todo el trayecto realizado por el camión.

Accidente de tránsito en los accesos a Montevideo. Foto: Estefanía Leal (Archivo)

A esto se agrega que los vehículos de la empresa no estaban en condiciones de circular por no contar con los permisos correspondientes, pues según los peritos habían vencido.



Pereyra presentó a la fiscal Flores los resultados de la pericia y le solicitó el archivo del caso para el camionero. “Queda claro que las causas y factores que determinaron el accidente no pueden atribuirse a mi defendido”, dijo el penalista.

Respuesta de la empresa.

En los últimos meses la abogada del empresario, Laura Robatto, presentó escritos ante la fiscal Flores que exculpaban a su cliente.



Consultada por El País, Robatto dijo ayer que no existe un nexo causal entre esas irregularidades que se aducen y la causa del accidente que culminó en el trágico suceso. “En definitiva, ello podrá ser resorte de otra materia, pero no la penal”, expresó la profesional.



Insistió en que su defendido “no tuvo” una relación directa con el accidente y, por ende, no debe ser acusado por el mismo.



Robatto relató que, previo al siniestro, la compañía venía de una difícil situación económica que la obligó a ceder otros vehículos pesados. Solo le quedaron tres, y dos de ellos (un camión y la chata) participaron en la colisión con el puente.

“En ese momento, la empresa estaba (y está) habilitada por el Ministerio de Transporte para circular”, expresó la profesional. Y agregó que la habilitación de la cartera vencía el 31 de diciembre de 2020 y el accidente sucedió el 13 de noviembre de ese año.



A su vez, dijo Robatto, el camión y la chata tenían permisos para circular por el MTOP hasta el 18 de mayo de este año. Y sostuvo: “Todos esos documentos oficiales y otros los presenté a la Fiscalía”.



La abogada advirtió que la empresa obtuvo el permiso Applus -significa que los camiones y la chata pasaron una supervisión técnica y pueden desplazarse por rutas nacionales-. Agregó que, al momento del accidente, la firma estaba al día con el Banco de Seguros, BPS y DGI.

Abogados de víctimas piden los procesamientos de los imputados Leonardo Nilson y Ana García, abogados de las víctimas Melina (17) y Lucas (8), afirmaron que existen sobrados elementos que justifican la formalización de la pareja de empresarios dueños de la maquinaria que provocó el accidente en los accesos.



Agregaron que existió un cúmulo de irregularidades por parte de la empresa de los investigados, en cuanto a las condiciones del camión, a la carga de la retroexcavadora al mismo, y su posterior traslado. “En cambio, nuestros defendidos continúan sido las víctimas olvidadas en este caso ante la falta de interés en el estado de los mismos por parte del empresario”, dijo Nilson a El País.



Ambos profesionales consideraron que es una falacia afirmar que la empresa de los denunciados se encontraba en situación regular con el argumento de que contaban con el permiso Applus, y advirtieron que dicho permiso no es suficiente. Se precisan, a juicio de Nilson y de García, otros requisitos como tener vigente la libreta de circulación, contar con custodias ante traslados por carreteras, poseer personal idóneo para la carga de la retroexcavadora al camión y haber contratado a un técnico prevencionista.



Los abogados sostienen que la insistencia de los empresarios en sortear sus responsabilidades penales culpando a terceros tiene un correlato similar en su trato hacia las víctimas. En ese sentido, dijeron que cuando quisieron dialogar con ellos se les recordó la existencia de la vía civil, sabiendo que sus empresas enfrentan una situación concursal y embargos.