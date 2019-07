Peñarol separó del plantel de básquetbol a un jugador por conductas antideportivas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Club Atlético Peñarol decidió este jueves "separar inmediatamente del plantel principal" de básquetbol a un jugador involucrado en "conductas contrarias a la deportividad", de acuerdo a lo que indicó la institución en un comunicado. Se trata de Agustín Zuvich, según supo El País.

Esta mañana el programa "Puro Básquetbol" de la Sport 890 informó de un presunto entramado de apuestas deportivas irregulares en el que estaría involucrado el jugador aurinegro.



El "Club Atlético Peñarol se deslinda todo tipo de responsabilidad", dice el comunicado y agrega que va a presentar una denuncia a la Federación Uruguaya de Básquetbol "a los efectos que la misma investigue los hechos denunciados".



No es la primera denuncia que apunta a casos de corrupción en este deporte en las últimas horas.

El País informó este jueves que Jorge Cibreiro, presidente del Club Atlético Goes, evalúa presentar una demanda civil por daños y perjuicios y una denuncia penal por irregularidades en la Liga de Básquetbol durante la temporada pasada.



El presidente denunció que se digitó el descenso de Welcome y también que Goes no pudiera ingresar a la etapa de los play off. Dicha maniobra trajo consecuencias económicas y deportivas a los clubes.



Según dijo Cibrerio el neutral Oscar Grecco "digitó un campeonato tirando agua para salvar a su equipo del descenso", en alusión a Sayago



Grecco por su parte calificó los dichos del presidente de Goes como "una afirmación temeraria". "Se puede afirmar muchas cosas, pero se debe demostrarlas. Las consecuencias de no demostrarlas se pueden volver en contra”, dijo.