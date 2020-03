Fiscal pidió audiencia de formalización para relator de Pasión Tricolor por instigación pública a delinquir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes la Justicia imputó a seis hinchas de Nacional por instigación pública a delinquir e instigación a desobedecer las leyes, según publicó El Observador y confirmó El País. El fiscal del caso, Diego Pérez, informó que se están investigando a otras personas cuyo "número no está totalmente definido", agregó.

Los hechos sucedieron en las redes sociales en el marco del partido en el que Defensor Sporting le ganó a Nacional en el estadio Luis Franzini el 23 de noviembre de 2019. Los ahora imputados fueron denunciados por escribir mensajes amenazantes en las redes sociales.



“La gente que declaró este viernes que fue formalizada, si bien admitió su participación en los hechos y reconoció la potencial gravedad de los mismos, todos coincidieron en que no eran conscientes de lo que podían generar. Hubo un arrepentimiento y una toma de conciencia de este tipo de conducta”, dijo Pérez.



A su vez, el fiscal del caso solicitó una audiencia de formalización para el relator de Pasión Tricolor en AM 1010, Javier Moreira, que ya compareció ante Fiscalía por los mismos delitos que los hinchas.



En el relato Moreira realizó una serie de reclamos por acciones de juego en los que entendía que el equipo tricolor había sido perjudicado. Además, expresó la siguiente frase: "No van a salir. Los jueces hoy no pueden salir de acá. Hoy no salen los árbitros del Franzini". Para agregar luego: "Ojalá que las 2.000 personas vayan a la puerta del vestuario para que no salgan los árbitros del Franzini".



Además, el relator de Pasión Tricolor dijo: "Otra vez los jueces. Esto es vergonzoso. Un penalazo a favor de Nacional y en la retranca hay roja para Cardacio. ¡Vergonzoso! Otra vez un árbitro cocinando a Nacional".



En noviembre Marcelo De León, presidente de Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf), informó a Ovación que la gremial denunció a Moreira por insultos e incitación a la violencia contra el juez Pablo Giménez.