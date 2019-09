La participación de los cuatro acusados en caso Jones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dice que no la mató, pero confesó que la enterró. Dice que lo hizo solo y que nadie sabía nada. Pero las declaraciones de Alejandro Rodríguez sobre el homicidio de Cristina Jones no tienen relación con las averiguaciones que lleva adelante Fiscalía.

Pero Rodríguez, imputado por ser el presunto autor de un homicidio especialmente agravado, no es el único que se contradijo. Por eso hay otras tres personas que también fueron imputadas por el crimen y se investiga qué participación tuvo cada uno.

El casero

Rodríguez declaró ante la fiscal de Chuy, Sandra Fleitas, que la noche del 15 de junio de 2018 fue hasta la casa de Jones y que comenzaron a beber. Luego, dijo, se pusieron a bailar en el balcón y Jones, en un momento, dio una “media vuelta”, se apoyó sobre la baranda de madera que se aflojó y cayó al piso. Al caer, indicó, se golpeó con una maceta. Pero esta es la primera inconsistencia en su relato.



La fiscal Fleitas señaló que la causa de muerte, según se desprende de las pericias forenses realizadas al cuerpo, no fue a raíz de un golpe, sino de asfixia por estrangulamiento.



La primera vez que declaró ante la Policía dijo que Jones se había ido a Punta del Este el 16 de junio a visitar a una amiga y a hablar con sus hijos, pero luego cambió la versión.



El casero dijo también que después de haber enterrado el cuerpo tiró el celular de Jones al océano.



Las pericias que se realizaron muestran que el celular se usó días después de la noche del crimen, por lo que el relato no es consistente.



Para la fiscal, el autor del homicidio fue Rodríguez y lo intentará probar durante los 180 días que el casero estará cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva.



“Estaba en el lugar de los hechos, confesó que la enterró y las pericias indican que murió por estrangulada”, dijo Fleitas a El País.

La pareja del casero

Dijo que conocía a Jones desde hacía cuatro años. Declaró que se mudó a la casa de la mujer en Punta del Diablo luego de llevar a su hijo a Paysandú para que se quedara a vivir con su abuela. A ese departamento, declaró, viajó con un auto alquilado en donde iban sus hijos y un hombre, que también fue imputado en el caso. La fiscal entiende que no hay pruebas concretas de sí ese viaje existió o no. Otra de las razones que llama la atención es que la mujer indicó que estaba peleada con ese hombre que iba en el auto, por lo cual tampoco se entiende por qué viajaría con él. Un testigo además escuchó que el casero le dijo a su pareja: “mirá, estamos juntos en esto de la vieja”. La fiscal va intentar probar que la mujer fue coautora del crimen. Fleitas dijo a El País que por “la forma en la que estaba el cuerpo envuelto es claro que no lo puedo haber hecho él solo (por el casero)” y agregó: “ella vivía en la casa necesitaba una casa donde vivir, no tenía plata y le empezaron a vender todos los muebles a Cristina. Estaba obteniendo un rédito de ese homicidio”. Para la fiscal “es obvio que no la mató una persona sola”.

La vecina

Vivía frente a la casa de Jones y dijo que era amiga de ella, pero que cuando Rodríguez y su pareja se mudaron a la casa de la mujer, ella se distanció porque no tenía afinidad con ellos. Sin embargo, cuando el casero y su pareja fueron desalojados de la casa de Jones se mudaron unos dos meses a su casa. La mujer también declaró que vio Jones el 16 de junio en su casa, lo cual no corresponde con el relato del casero quien admitió enterrarla la noche del 15.



Otra de las pruebas con que cuenta fiscalía es una serie de audios y mensajes, que la mujer envió a Rodríguez diciéndole que se escondiera porque la Policía lo estaba buscando. Fleitas, entiende, que esta mujer fue cómplice del homicidio. “Hay un conocimiento del homicidio y una ayuda de alguna manera como para asegurar el resultado”, explicó Fleitas.

El otro hombre

Las mismas inconsistencias que se encontraron en las declaraciones de la mujer del casero, son válidas para el cuarto imputado por el crimen de Jones. El hombre habría viajado a Paysandú con la pareja de Rodríguez, pero esto no se pudo corroborar. De las declaraciones de los imputados surge, además, que se escuchó una discusión de este hombre con otra persona porque, supuestamente, una vidente que estuvo en la casa de Jones indicó que él habría sido quien enterró el cuerpo.



Según entiende Fiscalía el enterramiento se hizo con determinados conocimientos. El cuerpo estaba cubierto por una bolsa de nylon, acolchados, bajo una tapa séptica y tapado con mucha tierra para que, entre otras cosas, no despidiera olor. Todo esto, argumentó fiscalía, “solamente podía ser realizado por alguien que tuviera como oficio efectuar trabajos de construcción”. El hombre fue imputado como cómplice del crimen.