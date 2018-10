Justicia les dio la razón y las gemelas llevarán los dos apellidos de las madres

Karina y Fernanda fueron madres hace dos meses. A los pocos días del nacimiento de sus gemelas, se enteraron que el Registro Civil solo aceptaba la inscripción del apellido de la madre gestante y no de su pareja. ¿El motivo? No están casadas y no existe reglamentación para la comaternidad por fuera del matrimonio.

Con el apoyo del Consultorio Jurídico de la UdelaR comenzaron la primera demanda de este tipo. El lunes presentaron un recurso de amparo porque, a su entender, se estaban quebrantado los derechos fundamentales de estas niñas de dos meses y de sus madres.

Hoy el juez de Familia Gerardo Álvarez les dio la razón.

Ampliaremos…