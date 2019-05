Padres de Lola Chomnalez están "aliviados", pero dicen que fueron tres los asesinos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los padres de Lola Chomnalez dijeron esta mañana que están "aliviados" tras conocer la sentencia de la jueza subrogante de Rocha, Rossana Ortega quien procesó esta madrugada a "El Cachila" en calidad de coautor por el delito de homicidio agravado por la alevosía de su hija. Pero sostuvieron que del homicidio participaron tres personas por lo que ahora el "monstruo" preso, "deberá hablar".

“Tengo un alivio. Hace dos días que no dormimos esperando esto. Estamos contentos y a la vez conmocionados. Antes del informe teníamos entre ceja y ceja a este tipo, porque fue el último que la vio con vida. Él participó del crimen”, dijo el padre de Lola Chomnalez entrevistado por Todo Pasa de Océano.

Diego Chomnalez llegó semanas atrás a Uruguay junto a su esposa Adriana Belmonte con nueva documentación de forenses argentinos sobre el homicidio de su hija. En diciembre 2014 Lola Chomnalez llegó a Valizas desde Argentina para pasar unos días de vacaciones. Fue encontrada muerta el 30 de diciembre en unas dunas entre Aguas Dulces y Valizas, pero la investigación no había arrojado pruebas contundentes de quiénes habían participado del crimen hasta ahora.

El padre de Lola Chomnalez sostiene que la investigación debe seguir. Dice que el móvil fue "un abuso" aunque después "la robaron". "Ella era muy fuerte porque hacía tela, acrobacia, trapecio, era muy musculosa y flaca; ella se defendió lo que pasa que contra tres no pudo", dijo Diego Chomnalez. E insistió: "Se habla de dos más. Eso lo tiene que decir el monstruo que está en las rejas, porque él no estuvo sentado ahí viendo una película, él estuvo participando así que tiene que hablar".



Adriana Belmonte, madre de Lola Chomnalez, dijo que están evaluando venir a Uruguay. "Estamos evaluando. Nos acostamos 5: 30 a.m y tenemos que hablar con el abogado y ver si la jueza requiere nuestra presencia allá(Uruguay), si el fiscal requiere nuestra presencia".

Belmonte dijo que no tienen intenciones de ver a "El Cachila" si deciden viajar para Uruguay. "La verdad que no está en mi animo todavía, quiero evaluar primero si es que vamos a ir a Uruguay. No se si quisiera verlo, la verdad que no lo pensamos todavía", sostuvo y sentenció: "Lo que queremos es que amplíe su testimonio, me imagino que este hombre no va a recibir su sentencia y decir ok. Es de esperarse que amplíe y diga con quienes actuó, porque tenemos certeza de que actuó al menos con una persona más. Nosotros creemos que fueron dos más".