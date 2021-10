Padrastro de alumna que "agarró a piñazos" a profesor de gimnasia fue condenado por la Justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El padrastro de una alumna de una escuela de La Paz (Canelones) que se tomó a golpes de puño con el profesor de educación física del centro educativo a comienzos de este mes fue condenado en las últimas horas por la Justicia, informó la Jefatura de Policía de Canelones.

El hombre de 29 años deberá cumplir una pena de tres meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba, tras ser imputado por un delito de lesiones personales.



El episodio ocurrió el 1 de octubre en una escuela de tiempo completo de la ciudad canaria, ubicada en la calle Tiscornia. El profesor, de 31 años, presentó "politraumatismos varios" por el caso, agregó la jefatura canaria.



El ahora imputado declaró en aquella oportunidad a Telemundo (Canal 12) que se habían "agarrado a piñazos", luego de que su hija le indicara que el docente había agredido verbalmente a uno de sus compañeros.

"Le pregunto al profesor si él le había dicho eso al niño y me enfrentó cara a cara. Me dijo que él no había dicho nada y que a mí no me interesaba. Le dije que sí, que me interesaba porque estaba mi hija al lado y porque era una falta de respeto", había relatado el padre. "Tiró la mochila para hacerse el hombre, le pegué un cabezazo y atrás nos agarramos a piñazos", había expresado.



En ese momento, personas que estaban en el lugar separaron al padre y al docente, quien por su parte decidió presentar una denuncia penal.