Pacheco pide a la Asociación de Fiscales que evalúe acusaciones de Gonzalo Mujica

Luis Pacheco, fiscal especializado Crimen Organizado, anunció esta mañana que trasladó a la Asociación de Fiscales las declaraciones que realizó el exdiputado del Frente Amplio, Gonzalo Mujica para que sean analizadas.

A pedido de Pacheco, la jueza Dolores Sánchez archivó el martes de esta semana el caso por el que se indagaban negocios entre la empresa Aire Fresco y el gobierno de Venezuela.

Ante esta situación, Mujica dijo que “los fiscales están más dedicados a hacer mandados para el Frente Amplio que a hacer Justicia. Cuando quería ver payasos pagaba entradas para un circo, a partir de hoy me voy a divertir mirando las fotos de esos dos señores", señaló en alusión a Pacheco y al fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Pacheco dijo esta mañana en declaraciones a Todo Pasa de Océano FM que si bien no siente "la necesidad de responder" a Mujica, dado que no le "afectan las críticas en lo personal", por "el tenor de sus expresiones me pareció prudente trasladar la situación al seno de la Asociación de Fiscales, para determinar si afecta al resto".

Es así que en la mañana de hoy jueves Pacheco envió una nota al gremio, para que en caso de que sus miembros consideren que las expresiones de Mujica "afectan al colectivo de alguna manera, emitan alguna opinión".

Otro de los pedidos que realizó el fiscal en estos días, y que recibió críticas, fue el de la solicitud del archivo de la causa que investiga los gastos con tarjetas corporativas que realizó Leonardo de Leon cuando el mismo estaba frente a Alur. Uno de los que más criticó el dictamen de Pacheco fue el senador del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, quien fue el denunciante de toda la situación.

Mieres dijo que el pedido de Pacheco “era un escándalo” y lo tildó de “increíble” y “preocupante".

El fiscal dijo esta mañana que “cuando uno asume estos cargos, asume que está expuesto a estas críticas. Cada uno es libre de emitir su opinión, de manera que no voy a hacer comentarios” sobre lo que dijo el líder del PI.