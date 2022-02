Operación Océano: víctima declarará sobre los chats que mantuvo con los imputados de la causa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los chats entre hombres adultos imputados por la Operación Océano y una de las víctimas, entonces de 17 años, revelan que las partes se conocieron a través de las páginas de citas Locanto, Seeking y Skokka, y luego continuaron sus conversaciones a través de WhatsApp.

-Buenas noches. Habla Mía.



-Bien, bien, al fin en casa- dice un hombre.



-Espero que hayas podido descansar. Avísame y podríamos conocernos algún día- expresa la chica.



-Dale, me parece bien- accede el hombre.



-¿Te molestaría si te pido una foto?



-Dale- responde el adulto.



A los pocos minutos le envía a la adolescente una foto.



-Muy lindo- dice ella.



-Muchas gracias. (...) Contame, ¿vos qué haces?- inquiere el adulto.



-Terminé mis estudios y el año que viene empiezo con educación terciaria.

-Mirá que bien, ¿qué tenés pensado estudiar?- vuelve a indagar el hombre.



-Turismo.



De la conversación surge que ambos se encontraron el 12 de enero de 2019.



-Divina. Quedó un anillo acá- dice el hombre.



-Debe ser mío. Otro día si paso lo agarro. ¿Cómo estás bombón?- pregunta la adolescente.



-Bien de bien, en serio, me gustó mucho conocerlas (la joven fue a la cita acompañada de otra menor). Como te dije me gusta consentir mucho- propone el hombre.



En otro chat, un adulto le dice a la entonces adolescente que vive en Punta del Este.

-¿Cuándo me venís a visitar en Punta? ¿El jueves de noche?



-Podría ir el sábado. Me gustaría que hablemos- dice ella.



-El sábado no puedo.



-¿Quería saber qué idea tenes?- pregunta la chica.



-Que te vinieras tipo 21 h a cenar y a las 23 te volvés.



-No puedo. (...) Es que estudio- responde la chica por WhatsApp.



-¿De noche- pregunta el hombre sorprendido.



-Se me hace imposible.



Días más tarde concretan el encuentro.



-Te bajás en Punta. Después me decís dónde te busco- expresa el hombre. Horas después, la chica trasmite que está en la Parada 18 de Punta del Este.



-Avísame en qué auto llegás- pide la joven.



-En 5 estoy. Camioneta Range Rover. Gris, techo negro.



-Ok. Bajo.

Los chats entre este y otros imputados con la víctima jugarán un papel clave en las próximas instancias judiciales.



El próximo lunes, se reanudará la declaración anticipada de esa joven que quedó interrumpida por un pedido de nulidad planteado por los defensores. En la mañana del lunes se debatirá un pliego de preguntas generales entre la Fiscalía, abogados de imputados y defensas de damnificadas. Estas se harán a la principal víctima del caso. Los abogados de los imputados le exhibirán chats donde la joven mintió su nombre, edad y datos de estudios, según dijeron fuentes del caso a El País. Agregaron que les preocupan ciertos indicios de que la víctima fue preparada antes de declarar en la sede en audiencias pasadas. En tanto, la defensa de la víctima entendió que hay distintos grados de responsabilidades: algunos imputados solo intercambiaron con la chica un chat breve y otros salieron con ella sin importarles que era menor de edad.



Agregó que algunos investigados buscaron a la víctima al liceo y también salieron con otras adolescentes. Y concluyó: “Buscaban salir con gurisas”.

En qué está el caso



Se acerca la instancia de acusación

Las audiencias judiciales sobre Operación Océano se desarrollarán entre el lunes y el viernes de la próxima semana con declaraciones anticipadas de la principal víctima sobre sus relaciones con cada imputado. La víctima estará ubicada en una sala del Palacio de los Tribunales y responderá las preguntas por videoconferencia. Mientras que la Fiscalía, los imputados y los abogados se ubicarán en otra habitación.



Este año el caso podría dilucidarse. A fines de mayo, la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro, quien sustituyó a la fiscal Darviña Viera, deberá presentar la acusación. Es posible que en las próximas semanas la fiscal Alfaro busque acuerdos con aquellos imputados menos comprometidos, mientras que los imputados con mayor grado de responsabilidad enfrentarán un juicio penal. Algunos de ellos serán acusados por sus vínculos con la principal víctima, la que declarará el próximo lunes, pero también por sus contactos con otras chicas. En este momento, Operación Océano tiene 18 víctimas. El juicio, que ya se convirtió en el mayor caso de la historia criminal de Uruguay, tiene 32 imputados.

Una víctima viajó a Europa



Una de las víctimas de la Operación Océano debía declarar el martes 9. La chica, que era explotada por su novio desde que era menor, decidió viajar a Europa por dos meses. En un video colgado en una red social, la chica dijo que se prostituía para pagar el alquiler del apartamento y su alimentación. En algunas fotos colgadas en las redes se la ve viajando en barcos por la costa europea.