Operación Océano: reclaman a Fiscalía datos sobre corrupción

Los abogados Nicolás Pereyra y Martín Frustaci, defensores de un exjuez penal y de un exdocente universitario, reclamaron a la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro, los resultados de una investigación iniciada hace más de un año sobre un supuesto caso de corrupción de un subcomisario que investigaba la causa.

El escrito de los defensores, al que tuvo acceso El País, recordaron a la fiscal Alfaro que en una audiencia realizada el 23 de febrero de 2021, se constató la existencia de un segundo celular incautado a la víctima, al cual la defensa no había tenido acceso hasta el momento.



En dicha audiencia compareció el inspector principal XXX, quien reconoció tal falta en su carácter de jefe de la unidad investigativa.

“Ustedes no se dieron cuenta que hay dos teléfonos. El que están abriendo ustedes es el que estaba dañado y no el que tiene los audios (con los denunciados)”, dijo el jerarca policial.



“De la irregularidad constatada en plena audiencia, no ha llegado a conocimiento de ninguna de las defensas, qué actuaciones administrativas y disciplinarias fueron efectuadas contra los responsables. Si fue personal de Interpol o de Delitos Informáticos”, afirmó el escrito de Pereyra y Frustaci. Y agregó: “Qué pasó en la Fiscalía? ¿Y quien fue el responsable de que no tuviéramos acceso (a esa investigación)?”



El escrito expresó a la fiscal que el hecho resulta de “una enorme importancia” y agrega que los defensores no pueden responder a la acusación contra sus dos defendidos sin tener acceso a esas actuaciones.



“Queremos respuestas sobre la razón que determinó el apartamiento del subcomisario YYY como oficial del caso”, señaló el escrito.



Y recordó que también se denunció la supresión de aquellos chats donde la víctima simpatizaba con los hoy enjuiciados.