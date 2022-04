Operación Océano: este miércoles declara chica explotada sexualmente desde los 17

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles declarará ante la jueza penal María Noel Tonarelli, una de las 18 víctimas de abuso y explotación sexual en el marco de la Operación Océano. La declaración anticipada de esta joven, que debía acontecer a principios de febrero pasado, fue postergada porque la víctima viajó a Europa.

En esa ocasión, la suspensión de la audiencia a “último momento” generó malestar en la defensa de algunos imputados. Los penalistas alegaron que la jueza debió “apercibir” a la defensa de la víctima por no avisar con mayor anticipación. Asimismo, les pareció absurdo postergar una instancia clave de cara a la acusación fiscal simplemente por un viaje recreativo.



La chica empezó a ser explotada sexualmente cuando tenía 17 años. Los ahora imputados contactaban a la adolescente a través de las páginas de citas Locanto, Seeking y Skokka, según Fiscalía.



Más allá de la situación de esta chica, hay dos casos más que son llamativos, uno por la edad de la víctima -cinco años- cuando ocurrieron los abusos y otro por exponer su historia por medio de un video que colgó en una red social.

Niño de cinco años

Fuentes de la investigación dijeron a El País que un niño de entonces cinco años forma parte de la investigación por un presunto abuso sexual por parte de uno de los imputados.



La fuente aclara que el niño no se encontraba en una situación de promesa de remuneración a cambio de favores sexuales, sino que lo que sucede es que hay una denuncia contra uno de los 32 imputados de la Operación Océano por una “situación de presunto abuso” hacia este niño. “La conexión con la Operación es el victimario”, explica fuente.



Esto ocurrió “en un contexto distinto” al de la explotación sexual, agrega dado que se produjo en un ambiente “institucional”, es decir, el imputado trabajaba con la víctima. Según supo El País, esta semana continuarán las declaraciones anticipadas de las chicas afectadas.

Víctima desde los 13

La joven relató, en un video publicado en una red social en 2021, que ingresó al mundo de la pornografía infantil a manos de su novio mayor de edad cuando tenía solo 13 años. En ese entonces, ambos vivían en una ciudad del interior del país. “Yo no sabía bien lo que hacía a esa edad. Pensaba que él me quería”, recordó entre llantos durante a filmación.



En los años siguientes, el novio la explotó todo lo que pudo. En una ocasión la llevó junto a un ciudadano brasileño para obtener dinero porque quería comprarse un celular de alta gama. No le importaba si ella estaba enferma o no. A él lo único que le interesaba era el dinero, cuenta la chica en el video.

Al judicializarse su caso, la Justicia decretó medidas de no acercamiento para el proxeneta. Como ocurre a veces con las damnificadas por casos de abuso y explotación sexual, la adolescente pedía estar al lado de su victimario. En ese espiral de abusos, la víctima conoció a dos imputados por la Operación Océano. La joven, que actualmente tiene 21 años, explicó que no quería exponerse pero que ahora se vio obligada a hacer el video como forma de dar su punto de vista. “Él (su proxeneta) está en libertad y no debería estarlo por todo lo que me hizo”, dijo.



En un principio, el explotador divulgaba las fotos de la adolescente en páginas de adultos. Cuando alguien le hizo ver que podría ir preso por ese motivo, comenzó a enviarlas a grupos cerrados de amigos. Ahí cometió el error que lo llevó a la prisión durante nueve meses.



Al día de hoy, la Operación Océano involucra a 18 víctimas y 32 imputados. La fiscal Mariana Alfaro, es quien lleva adelante la investigación que comenzó en noviembre de 2019.