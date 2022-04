Operación Océano: fiscal acusará a los 32 imputados el próximo 13 de mayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El juicio sobre la Operación Océano se aproxima a una etapa decisiva: el 13 de mayo, la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro, acusará a los 32 imputados.

Por este motivo, el miércoles pasado la fiscal a cargo del caso se comunicó con los abogados de cinco imputados para ofrecerles la posibilidad de llegar a acuerdos de juicios abreviados.



Estos acuerdos abreviados implican que los imputados reconozcan su culpabilidad a cambio de que reciban una pena más benigna que la que tendrían si se enfrentan a un juicio. De hecho, el 85% de los casos penales terminan con este tipo de acuerdo.



Una vez que el imputado asuma su responsabilidad, deberá pagar una retribución económica a la víctima que, tal como establece la ley de género, equivaldría a 12 sueldos.



Dependiendo de la gravedad del delito -algunos imputados solo se comunicaron con las menores por WhatsApp, mientras que otros las explotaron sexualmente-, se establecerá si el imputado deberá cumplir con prisión efectiva o domiciliaria en el marco de cada acuerdo.

Javier Benech, encargado de comunicación de Fiscalía, dijo a El País: “Se está haciendo un análisis detallado de la causa y, en función de eso, el equipo fiscal verá la estrategia a seguir para evaluar si es posible realizar una depuración” de casos mediante acuerdos abreviados.



En tanto, una fuente de la defensa de uno de los imputados sostuvo que, si bien se le ofrece esta posibilidad a las hoy investigados, “cuando se trata de estos delitos, no es fácil que acepten la responsabilidad”.



En cuanto al criterio utilizado para determinar quién recibirá esta propuesta por parte de Fiscalía y quien no, la misma fuente señaló: “Evidentemente que (la fiscal Alfaro) ofrece acuerdos abreviados en aquellas casos en donde la evidencia que posee contra el imputado no es tan contundente”.

Los ofrecimientos

Otro abogado de uno de los imputados expresó, en diálogo con El País, que los cinco agresores a los que se les ofreció el acuerdo abreviado “están vinculados a la misma víctima”.



Sin embargo, indicó que hay más imputados que abusaron o se contactaron a esta víctima y, aún así, no recibieron la oferta de un acuerdo que evite el juicio oral.



El abogado Alejandro Balbi, confirmó a El País que recibió “un ofrecimiento de juicio abreviado de parte de la Fiscalía”, pero lo rechazó. “El acuerdo que nos proponen es, a mi entender, totalmente exagerado y descontextualizado de la situación real”, dijo el penalista.



Otro abogado de los imputados también aseguró a El País que recibió la oferta de un acuerdo por parte de la fiscal Mariana Alfaro para su defendido, a quien se lo imputó por tener “contacto sexual con la menor”. No obstante, dijo que el acuerdo está en una “etapa embrionaria” dado que continúa negociando con la Fiscalía.



Por otro lado, la misma persona expresó: “Dios quiera que el 13 de mayo se quite la reserva del expediente y podamos hablar porque saldrían varias cosas a la luz”.

Un condenado

No es la primera vez que Fiscalía ofrece acuerdos abreviados para los imputados de la Operación Océano.



En 2020, la entonces fiscal del caso, Darviña Viera, logró la primera condena mediante este tipo de proceso.



El hombre fue imputado por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a menores para que ejecuten actos sexuales o eróticos y se lo condenó a tres meses de prisión domiciliaria total y tres meses de domiciliaria nocturna. También, estará dos años bajo régimen de libertad vigilada.



Además, el condenado debió efectuar una reparación económica a la víctima, se le suspendió la patria potestad de sus hijos y tiene prohibido realizar trabajos que tengan que ver con niños o adolescentes.