Operación Océano: apelarán fallo de la jueza que negó nulidad de la audiencia

Los abogados de 32 imputados de la Operación Océano anunciaron que apelarán el fallo de la jueza María del Carmen Tornarelli, que no hizo lugar a la nulidad ni a la suspensión de la audiencia realizada ayer, según indicaron a El País algunos participantes.

Los defensores señalaron a la magistrada que la audiencia era nula porque no habían tenido acceso a la declaraciones que la principal víctima del caso realizó a la Fiscalía en su casa. Minutos antes, la damnificada había dicho que había testificado ante equipos de la Fiscalía en dos oportunidades. Luego, en el debate con los abogados, la fiscal Darviña Viera dijo que se le tomó declaración solo una vez.



Apenas la víctima declaró esto en la cámara Gesell, ubicada en una sala distinta a la que se encontraban la Fiscalía, abogados e imputados, la penalista Cecilia Salom levantó la mano y argumentó que la audiencia era nula.



Según Salom, los abogados se enteraron en el momento de la existencia de esas declaraciones de la joven. Y sostuvo que, por segunda vez, la Fiscalía escondía pruebas a los defensores de los imputados en la causa.



De esta forma, Salom aludió a que, en el pasado, la Fiscalía había “ocultado” el contenido de uno de los dos celulares de la joven. Sin embargo, en primera instancia y un Tribunal de Apelaciones consideraron que, en aquel momento, no existió ocultamiento de pruebas por parte de Fiscalía.

El abogado Gastón Chaves calificó de “pesquisas secretas” al accionar de la Fiscalía. Mientras que el defensor Santiago Alonso dijo que “la declaración de la joven aparenta haber sido adoctrinada previamente”.



Ayer, en un intercambio con casi todos los abogados defensores, la fiscal Viera señaló que el 2 de julio de este año se le tomó declaraciones en una sola ocasión a la víctima en su casa y que ello constaba en la carpeta en poder de los profesionales.



No obstante, según relataron participantes de la audiencia a El País, no se encontraba en la carpeta la fecha, la hora ni el lugar donde se había tomado la declaración de la víctima. La Fiscalía pidió a los abogados que apelen a la buena fe y que hagan lugar a la declaración, dijeron las fuentes.

En ese momento, por lo menos dos posiciones se generaron en el grupo de defensores: aquellos que defendían a imputados muy comprometidos pretendían la nulidad de todo el caso y otros que reclamaban que la jueza Tornarelli dispusiera solo la nulidad de la audiencia de ayer. “Las formalidades establecidas en el artículo 264 del Código del Proceso Penal no se cumplieron”, dijo un abogado penalista a El País.

Dicho artículo sostiene: “La constancia de cada actuación (de Fiscalía) deberá consignar por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar de realización, de los funcionarios y demás personas intervinientes, así como una breve relación de sus resultados”.

Cédulas falsas.

En su declaración, la víctima reconoció que se contactaba con adultos desde que tenía 16 años y afirmó que utilizaba cédulas de otras personas para ingresar a fiestas o a boliches que exigían la mayoría de edad. Así lo señalaron fuentes del caso a El País. Uno de los documentos de identidad pertenecía a una conocida suya y otro lo había encontrado en la calle.



La joven insistió en que a algunos adultos les trasmitió que tenía 18 años, otros no le preguntaron la edad y a otros les señaló que era menor.

Ante la pregunta sobre los motivos de los contactos con adultos, la joven dijo que recibía dinero y que lo utilizaba para adquirir maquillaje, ropas o drogas. Enseguida agregó que dejó de consumir en febrero de este año, cuando comenzó un tratamiento de rehabilitación.

“Yo no sabía que era una víctima”

Natasha (nombre ficticio) es una de las 18 víctima de la Operación Océano. Reconoce que le costó “muchísimo” entender su entorno y reconocerse víctima, y agrega que ese proceso de salida se inició con la Operación Océano, ya que se vio involucrada en esa causa porque se vinculó con dos imputados cuando era una adolescente.



Gracias al trabajo de psicólogos de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía y de la ONG “El Paso”, Natasha percibió que ella no era la responsable de todos sus males, sino que la culpa era de los adultos, según un video que difundió a principios de julio de este año en una red social. Natasha pasó a verse reflejada en casos que les ocurrían a otras chicas. Por eso comenzó a enfrentar a un proxeneta que la explotaba, lo cual redundó en un incremento de la violencia de parte del hombre. “(Supe) que no soy yo la maldita puta. No soy yo quien lo mandó a la cárcel. Él tenía 20 años cuando yo tenía 13”, dice la joven.



La separación.



Meses atrás, Natasha y el explotador protagonizaron una gran pelea en el apartamento. Un vecino llamó a la Policía. Cuando los agentes tocaron el timbre, él les abrió la puerta. El hombre estaba fuera de sí y Natasha lloraba en estado de shock en un rincón.



Los policías trasladaron a la pareja a la comisaría. Allí le preguntaron a ella si quería hacer una La postura de los abogados penalistas surge después que escucharon el testimonio de la principal víctima de la causa señalar que la Fiscalía, cuya titular es Darviña Viera, le tomó declaraciones en dos oportunidades en su casa. y si había sido golpeada. La joven respondió que no quería hacer la denuncia para no complicar la situación jurídica del proxeneta. “Yo lo amaba”, dice casi como disculpándose.



La Justicia dispuso una restricción de acercamiento para el proxeneta, pese a que la joven estaba en contra de esa medida. Hoy Natasha opina que la jueza tenía razón. “Fue lo mejor que la jueza pudo hacer. Llegué a mi casa y agradecí. Por fin terminó mi relación de una vez por todas. Por mí misma no la iba a poder terminar. Yo estaba muy mal. Y no iba a poder hacerle frente a él”.