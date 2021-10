Operación Océano: un grupo de abogados pide nulidad de la causa y otro, de la audiencia de este martes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se celebra este martes una audiencia en la que declaró la principal víctima de la Operación Océano, la mayor causa de investigación sobre explotación sexual en Uruguay. Parte de los abogados defensores pidieron la nulidad de la causa después de que la víctima declarara que la fiscalía la entrevistó en su casa en dos ocasiones, según dijo a El País la penalista Cecilia Salom. Otro grupo de abogados considera que lo que debe declararse nulo es esta audiencia.

Salom comentó que se realizaron "al menos dos interrogatorios en la casa" de la víctima durante el correr de la investigación, a los que "las defensas no solo no tuvieron acceso, sino que no surge de la carpeta de investigación de la Fiscalía".



No es la primera vez que la parte defensora pide la nulidad del caso. Previamente se había solicitado porque, según sostuvieron, no tuvieron acceso al contenido de dos teléfonos celulares de las víctimas. En una primera instancia la jueza Beatriz Larrieu desestimó el planteo y luego, en agosto, el Tribunal de Apelaciones del 1er Turno volvió a desestimarlo.



Durante la audiencia de este martes, la joven debió responder 109 preguntas por la mañana y 70 por la tarde, según supo El País.

Después de que la víctima respondió las preguntas, que se definieron en una audiencia el lunes, el abogado Alberto Rojas (representa a dos imputados) indicó a El País que la joven admitió participar en las páginas de citas de adultos y poner "que era mayor de edad, si bien dijo que las personas que la contrataban sabían que era menor".

Además, según relató el abogado, admitió mantener relaciones sexuales con personas adultas a cambio de dinero y que "esa era la finalidad por la cual militaba en las redes" sociales. Por otra parte, señaló que la víctima "tiene muchas contradicciones".



El País informó este martes que el pliego de preguntas iba a apuntar a si la víctima lleva adelante un tratamiento psiquiátrico y su vinculación con adultos. Es decir, si conocía páginas de citas de adultos como Locanto, Seeking Arrangement y Skokka, según dijeron fuentes del caso.



También se le iba a preguntar si recibió dinero o regalos a cambio de relaciones sexuales, si consumió estupefacientes o si utilizó alguna cédula de identidad ajena.