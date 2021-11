Nuevo informe sobre la Operación Océano: Fiscalía ocultó 50 archivos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un informe de la nueva fiscal de la Operación Océano, Mariana Alfaro, enviado a la jueza Isaura Tórtora, señala que la exfiscal del caso, Darviña Viera, no ingresó a la carpeta investigativa 50 documentos referidos a actuaciones policiales, declaraciones de testigos y análisis de peritos, entre otros temas. Las supuestas omisiones o errores ocurrieron desde el 19 de marzo de 2020 hasta el 1° de setiembre de este año.

El documento de Alfaro, fechado el lunes 1° de este mes, también dice que se cumplió con el fallo que ordenaba a la Fiscalía tomar declaración otra vez a un testigo e incluirla en la carpeta investigación de la Operación Océano.



La primera indagatoria de ese testigo se conoció en una audiencia realizada el 20 de octubre de este año. Los abogados defensores señalaron que la persona había testificado pero Viera no lo había incluido en la carpeta. Por esa causa, la jueza Tórtora suspendió la audiencia y las actuaciones por 10 días ordenando a la Fiscalía que regularizara la situación. Tras la finalización de la audiencia, Darviña Viera interrogó a ese testigo durante 15 minutos y esa prueba se puso a disposición de los defensores luego.

Ocho días después de la audiencia, el fiscal de Corte Juan Gómez dispuso el traslado de Viera por razones médicas. “Se busca preservar la salud de la funcionaria y procurar el éxito de la investigación”, dijo.

Las omisiones.

En su informe de tres páginas, al que accedió El País, la fiscal Alfaro cumplió con la exhortación de la jueza Tórtora de que la Fiscalía realizara un exhaustivo análisis de las pruebas recogidas en la Operación Océano.



Para ello, Alfaro debió revisar la información cargada en los sistemas de la Fiscalía y de la Policía y documentación impresa, y compararlas con las constancias de entregas de datos realizadas a los abogados de los 32 imputados en el caso.

Darviña Viera. Foto: Leonardo Mainé

“De lo anterior resultó la detección de documentos que se encuentran cargados a los sistemas informáticos (de la Fiscalía y de la Policía), pero que no han sido entregados a las defensas hasta el momento o al menos no surge constancia expresa de tal extremo, y de información que aún no ha sido cargada a los sistemas informáticos”, advierte la fiscal Alfaro a la jueza Tórtora.

A continuación, la fiscal detalla en una lista la información ya cargada en los sistemas informáticos de la Fiscalía y de la Policía, pero a la que “resta acceder por las defensas”. En la lista, Alfaro incluye actas de incautaciones y objetos retenidos de 17 imputados por la Operación Océano, así como las declaraciones de tres testigos que aportan información sobre la “desaparición (sic)” de una adolescente que se halló muerta en el arroyo Solís Chico el 20 de marzo de 2020, y relevamientos de celulares de un grupo de indagados. La fiscal también advierte que las defensas no accedieron a informes realizados por las direcciones de Investigaciones, Inteligencia, Crimen Organizado e Interpol, y de los departamentos de Delitos Informáticos y de Delitos Especiales sobre contenidos de computadoras incautadas o relevamientos de celulares donde constaban chats entre imputados y adolescentes y fotografías, entre otros temas.

Las nulidades.

El documento de Alfaro, que fue repartido a las defensas de los 32 imputados, impactó en forma negativa en los penalistas. “Es muy difícil trabajar así. Saber que no nos entregó todo el material nos genera incertidumbre. Ya se realizaron varias declaraciones anticipadas de víctimas y nosotros no teníamos todo el material para preguntar”, dijo el abogado Alberto Rojas.



En la misma línea se quejó el penalista Pablo Casas al afirmar que era consciente de que le faltaba alguna prueba. “Pero nunca sospechamos que eran 50 archivos y algunos datan de marzo de 2020, cuando se inició la Operación Océano”, sostuvo el penalista.



Casas destacó el trabajo de la nueva fiscal del caso que informó a la jueza sobre la ausencia de un cúmulo de evidencias en las carpetas de las defensas. “La nueva titular de la Fiscalía nos pone en conocimiento del faltante voluminoso de pruebas. Ahora habrá que evaluar qué caminos vamos a seguir”, dijo Casas.

Audiencia judicial por la Operación Océano. Foto: Francisco Flores (Archivo)

Según supo El País, ya se presentaron dos acciones de nulidad contra las declaraciones anticipadas de víctimas ya realizadas.



Una de las nulidades fue presentada ayer por los abogados Paul Pereira Schurmann, Andrés Añasco, Alberto Rojas, Pablo Barreiro, Alejandro Balbi, Carlos Balbi y Rodrigo García.

En el escrito, los defensores recordaron que no era la primera vez que la fiscal Darviña Viera ocultaba información a las defensas. Y señalaron que la entonces jueza de la causa, Beatriz Larrieu, suspendió las actuaciones hasta que la Fiscalía proporcionara a los penalistas el contenido de uno de los dos celulares de la víctima. En ese momento, la Fiscalía culpó a la Policía por no haber entregado esa información a los abogados.



No obstante ello, un fallo del Tribunal de Apelaciones estableció que no se podían realizar las declaraciones anticipadas de víctimas hasta que las defensas no tuvieran en su poder todas las pruebas recogidas por la Fiscalía, dicen los abogados en el escrito.



No trascendió quiénes fueron los firmantes de la segunda acción de nulidad contra las declaraciones anticipadas de víctimas.

En otro escrito, las defensas piden a la jueza Tórtora que suspenda la declaración anticipada de la víctima prevista para el 18 de noviembre próximo, porque recién ayer recibieron el contenido de los 50 archivos y no tendrán tiempo suficiente para estudiarlos.