Nueve detenidos y 423 kilos de droga incautada en el marco de la Operación Pitágoras

En el marco de la Operación Pitágoras, en curso desde marzo de 2022, la Policía incautó 423 kilos de droga -251 kilos de pasta base y 172 kilos de cocaína-, parte de la cual era transportada en una camioneta que simulaba ser una ambulancia. El vehículo se encontraba en la Ruta 8 en el departamento de Treinta y Tres y fue detenido ayer de mañana.

Por otro lado, se incautaron seis autos, $ 70.000, US$ 1.970 y 9.070 pesos argentinos, un fusil AR15, cuatro pistolas de diversos calibres, tres escopetas, municiones y nueve celulares. “Es un golpe muy duro que le hemos dado al crimen organizado”, dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber ayer en conferencia de prensa.



Nueve personas fueron detenidas en esta operación liderada por la fiscal especializada en Estupefacientes, Mónica Ferrero, y ejecutada por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid). Seis de los detenidos son hombres mayores de edad, dos son mujeres también mayores y una involucrada es menor de edad. Asimismo, uno de los hombres es ciudadano boliviano y cuatro de los individuos tienen antecedentes judiciales por delitos varios. “El cabecilla era uruguayo y tiene conexión con lo que anunciábamos y mostrábamos en el Parlamento, de cómo se maneja la organización del crimen en la zona metropolitana”, informó Heber.



Según se detalló en un comunicado del Ministerio del Interior, la operación estaba orientada a desarticular una organización dedicada al ingreso de grandes cantidades de estupefacientes a nuestro país. De hecho, el ministro expresó que tienen “la convicción de que esta droga en su gran mayoría iba con destino a consumo interno, sobre todo la pasta base” y no descartan “que los 172 kilos de cocaína iban con destino al exterior”. Aunque advirtió: “Es una hipótesis, todavía no lo hemos confirmado”.



Además de los investigadores de la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, la Operación Pitágoras reunió el trabajo de la Jefatura de Cerro Largo, la de Tacuarembó, la de Treinta y Tres y la de Lavalleja, y todas estuvieron involucradas en las detenciones de los involucrados en el ilícito.

Heber también destacó que “se cuestionaba (desde la oposición) en cierta manera que existía un plan (del Ministerio del Interior). Estos son los resultados del plan”. Y señaló que la Operación Pitágoras es “parte integrante de la movilización, de la estrategia y, sobre todo, de la inteligencia de la Policía”.

La ganancia

Los ladrillos de cocaína alcanzan un valor aproximado de 179.000 dólares -según establece Interior-, y en el mercado local vendida al por mayor (US$ 8.000 por kilogramo) alcanzaría una suma de US$ 1.195.000. Si se dosificara la cantidad decomisada, se obtendrían aproximadamente 149.417 dosis, las que vendidas en el mercado local (600 pesos uruguayos) arrojarían una ganancia aproximada de 2.186.590 de dólares.



La pasta base incautada, por su parte, alcanza un valor aproximado de US$ 194.000, la cual en el mercado local vendida al por mayor (US$ 4.500 por kilo) ascendería a la suma de US$ 1.095.000. Si se dosificara esa carga, se obtendrían aproximadamente 2.434.050 dosis, las que vendidas en el mercado local ($ 75 cada dosis) arrojarían una ganancia aproximada de US$ 4.500.000.

El procedimiento

El domingo se detectaron objetivos de la investigación en Cerro Largo, en la zona rural del departamento y se procedió a desplegar un operativo para realizar tareas de Inteligencia. Según indica el comunicado del Ministerio del Interior, a las 20:30 horas se ubicaron a tres de los vehículos incautados que estaban saliendo hacia ruta 8 en dirección a Montevideo. A su vez, se localizó a una camioneta con la inscripción “Ambulancia de traslado” sin matricula y con una sirena en el techo, que circulaba detrás de los autos.



En el kilómetro 287 de la ruta la Policía detuvo al vehículo Volskwagen Gol y, en tanto, los otros equipos desplegados procuraron la detención de la camioneta Saveiro y la “ambulancia” que transportaba la droga. La persona que conducía la ambulancia intentó fugarse y al hacerlo chocó contra un auto de la Policía.



Las investigación y los allanamientos continúan bajo el trabajo de la fiscal Ferrero y la jueza María Elena Mainard. Los nueve detenidos se encuentran declarando desde la mañana de ayer en sede de la Fiscalía que lleva adelante la investigación.