Narcotraficantes ofrecen 10 mil dólares para matar a ladrones de un cargamento de droga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



"Mexicanear” es uno de los delitos menos tolerados en el mundo del hampa. Significa robarle la carga de droga o el dinero a una organización. Siempre se paga con la vida. Esos son los códigos que mueven a la delincuencia.

Por ello, una organización paraguaya ofrece dentro de la cárcel US$ 10.000 y cinco kilos de pasta base a quienes ultimen a seis integrantes de una banda que les robó un camión con unos 35 kilos de cocaína.



Este año ingresaron al país dos camiones paraguayos con cocaína. Los dos fueron detenidos en Flores.



A fines de febrero pasado, uno de los camiones transportaba 35 kilos de cocaína.



Otro camión, transportando una cantidad similar de droga, fue capturado en junio de este año, según comentó a El País la fiscal de ese departamento, Alicia Abreu.

El primer caso fue investigado por la antecesora de Abreu, Gabriela Rusiñol. En el segundo, Abreu autorizó el procedimiento policial que terminó con la captura del chofer del camión paraguayo y con los seis delincuentes uruguayos.



El robo al segundo camión parece salido de una película policial. Los delincuentes uruguayos sabían que el transporte con cocaína cruzaría el departamento de Flores. Vestidos con ropas policiales -chalecos y ropa azul- interceptaron el camión, según dijo Abreu. Pero ese no era el día de suerte de los delincuentes. Efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) y de la Jefatura de Flores habían montado un operativo en la ruta 14 para detener el camión.



Los seis delincuentes uruguayos, mal disfrazados de policías, se llevaban el camión cuando fueron interceptados por la Dgrtid y policías de Flores. La persecución, con tiroteo, concluyó en las afueras de la ciudad de Trinidad, indicó a El País una alta fuente policial.



Los delincuentes fueron capturados y puestos a disposición de la fiscal Abreu.

Tras el inicio del proceso penal por asociación para delinquir, tenencia de droga no para consumo y rapiña, la fiscal Abreu acordó un juicio abreviado con tres de los seis imputados y estos fueron remitidos a prisión. Los otros tres investigados enfrentan prisión preventiva. No trascendió en qué cárcel.



La fiscal Abreu negocia con las defensas un juicio abreviado aunque el acuerdo está lejos. “Vamos a ir a un juicio oral”, dijo Abreu, en alusión a que no hay acuerdo entre ambas partes sobre la tipificación del delito para los imputados.



El chofer del camión llegó a un acuerdo con la fiscal y se le tipificó transporte de estupefacientes. Deberá cumplir una pena de prisión efectiva de cuatro años.

Una banda.

El kilo de cocaína en Uruguay al por mayor ronda los US$ 9.000. La incautación representa para los narcos paraguayos una pérdida de US$ 315.000. Pero el malestar mayor no lo genera la pérdida del cargamento, sino la osadía de la banda uruguaya, la que reina en un barrio periférico de la ciudad y tiene lazos en las principales cárceles del país.



Según dijo una fuente del caso a El País, la organización ofreció a presos una recompensa de US$ 10.000 y cinco kilos de pasta base a quienes maten a los delincuentes que robaron el camión con cocaína.

Cocaína incautada en operativo policial. Foto: Unicom (Archivo)

En octubre de 2018, un informe de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas publicado en la página web del Ministerio del Interior indicaba que en el mercado interno y al por mayor, el costo de la pasta base ronda los US$ 4.000 el kilo. Ello significa que la organización paraguaya ofreció, además de los US$ 10.000 en efectivo, otros US$ 20.000 en pasta base, a aquellas personas que ultimen a los “mexicanos”.



La Fiscalía de Flores y la Policía tomaron conocimiento ayer de la “recompensa”.