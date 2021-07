Murió niña de 9 años y padre demandó al servicio médico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El padre de una niña de nueve años, fallecida tras un accidente cuando jugaba durante su cumpleaños, presentó una denuncia contra un servicio médico que opera en la costa de Canelones.

Matías Suárez, padre de la menor, dijo a El País que ésta tropezó con su hermana más pequeña cuando jugaban y luego cayó al piso. “Estaban en el patio bailando con otras amigas. Mi hija quedó inconsciente”, dijo Suárez.



El padre explicó que se realizaron varias llamadas al servicio médico de la costa de Canelones y agregó que la ambulancia demoró por lo menos 30 minutos en arribar al lugar. En el ínterin, relató, su hija aún respiraba. “Cuando llega la ambulancia, una doctora y un chofer la subieron al móvil. Luego cerraron la puerta. La trataron de reanimar pero no la entubaron. Al rato, uno de ellos nos informó que mi hija había fallecido”, dijo Suárez.

La denuncia.

El padre de la niña se contactó con los abogados Rafael França y Marcos Pacheco para que elaboraran una denuncia penal por la supuesta demora del servicio médico en llegar a la casa para asistir a la niña. El escrito, al que tuvo acceso El País, señala que el primer llamado al servicio de emergencia fue a las 21:26 horas, siguió otro a las 21:30 y un tercero a las 21:33. Todos esos llamados fueron realizados por la madre de la niña.



La denuncia sostiene que un funcionario del servicio médico le informó a la madre de la menor que su llamado fue asignado “código de urgencia” y que en minutos llegarían al lugar.

Pero ello no ocurrió, según la denuncia a estudio de la fiscal de Atlántida, María Cristina Falcomer. “Siguieron los llamados telefónicos a las 21:32 y 21:38. Estos fueron hechos por la tía de la niña. Sin perjuicio que durante ese lapso de tiempo también se llamó al Servicio 911, sin resultado exitoso”, señala el escrito de los abogados França y Pacheco.



Ambos profesionales resaltaron en la denuncia que, durante las comunicaciones con la central de la empresa de emergencia, les advertían a los padres de la menor que en breve llegaría la ambulancia, indicándose incluso como debían proceder con la niña. No obstante, dice el escrito, la chica solo desmejoraba y cuando familiares se disponían a trasladarla en un vehículo particular, llegó un móvil.

La denuncia expresa que los padres de la niña desconocen detalles sobre la atención médica de una menor inconsciente. “Pero sin dudas existió un retraso de más de media hora en la atención de la menor, con incidencia causal en el resultado muerte, habida cuenta que llegó recién después de las 22:00 horas”, insiste el escrito.



En otro tramo, la denuncia solicita a la fiscal Falcomer que pida a la empresa de ambulancias una copia de las grabaciones telefónicas relacionadas con el pedido de atención a domicilio de la niña fallecida.



“En este caso podemos estar ante una muerte por impericia o un homicidio culposo. La ambulancia tardó un prolongado tiempo en llegar a la casa teniendo una base cerca y envió a una médica que no sabía entubar a una paciente, según nos manifestaron los familiares”, dijo Pacheco a El País.

El abogado penalista señaló que la facultativa llamó a otra ambulancia de apoyo para que pudiera asistir a la menor accidentada. Y agregó: “estamos ante un notorio caso de responsabilidad médica”.