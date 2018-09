Muñiz tras declarar: "No hay ningún hecho de apariencia delictiva en lo que es mi accionar"

La expresidenta de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz reconoció ante la Justicia conocer a los tres exdirectores del organismo que montaron una empresa de ambulancias y vendieron servicios al Hospital de Bella Unión en Artigas.



Muñiz declaró durante una hora y media esta tarde en calidad de testigo ante la Justicia de Crimen Organizado por las denuncias en los contratos de la empresa de ambulancias Siemm SRL y el Hospital de Bella Unión.

Al salir de la audiencia, Muñiz dijo que “no hay ningún hecho de apariencia delictiva en lo que es mi accionar ni como ministra ni como presidenta de ASSE” y que las contrataciones a la firma de exjerarcas del propio organismo se hacían “por necesidades de servicio que quedaron expresamente fundados”.



La también exministra de Salud Pública reconoció ante la jueza Dolores Sánchez que conocía a los propietarios de la empresa. Se trata de los exdirectores del Hospital Pereira Rossell, Federico Eguren; del Pediátrico del Pereira, Rodrigo Barcelona y del Hospital de Salto, Marcos García.

Al ser consultada por la prensa sobre si le sorprendió que el tema terminara en la Justicia tras la actuación de la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento, Muñiz señaló que no porque “hay una judicialización de la política en estos momentos, lo que no podemos en definitiva demostrar en la cancha lo traemos a la Justicia y hacemos este especie de circo mediático”, apuntó.



El País le consultó por los nuevos cambios que está encarando el directorio de ASSE tras su salida del organismo como la licitación del servicio de ambulancias en todo el país y el concurso de directores. Muñiz contestó: “No me corresponde. Para nada. Soy una ciudadana”.



Al ser repreguntada por qué ya que se desempeñó como titular de ASSE, Muñiz señaló que es “funcionaria de ASSE y por lo tanto no corresponde porque soy una funcionaria pública”.