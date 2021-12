Multan a Laboratorios Roche por más de US$800.000 por prácticas anticompetitivas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia multó por US$812.639 a Laboratorios Roche por “prácticas anticompetitivas”. La medida se aplicó este jueves, luego de que el laboratorio Urufarma demandara a la empresa en 2019 por “la presunta comisión de prácticas competitivas”

En la denuncia se puntualizó que Roche “impedía a Urufarma el acceso a la comercialización del medicamento Rituximab”, un anticuerpo monoclonal obtenido de ingeniería genética. También se sostuvo que el laboratorio acusado “tenía posición dominante” en la venta del fármaco y de otros medicamentos.



Según la resolución, se concluyó probada "la existencia de una práctica anticompetitiva, consistente en el abuso de posición dominante de Roche Internacional LTD. al comercializar varios medicamentos en formato de paquete, estableciendo una barrera a la entrada y dando lugar a un cierre anticompetitivo del mercado".



Además, se realiza "una recomendación al Fondo Nacional de Recursos para que al momento de efectuar las compras de medicamentos, evaluando los múltiples objetivos a considerar por parte del F.N.R., tome en cuenta las eventuales ganancias de eficiencia así como los posibles efectos anticompetitivos de las ventas en paquete".



Según informa el Ministerio de Economía y Finanzas, para el cálculo de la multa “se consideró el daño causado, la duración de la práctica, la probabilidad de que la misma sea detectada, así como la gravedad de la conducta”.



Desde Roche informaron a El País que la empresa "respeta pero no comparte en absoluto el contenido de la Resolución de la Comisión y entiende que la conclusión alcanzada no es ajustada a los hechos probados ni al derecho aplicable".



"En base a lo anterior, y de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable, Roche interpondrá los recursos administrativos correspondientes con el fin de que la decisión de la Comisión sea reconsiderada, por lo cual las actuaciones continuarán su trámite hasta el dictado de una resolución o sentencia firme sobre el asunto", informó la empresa.



Roche sostiene que "su actuar no es –y nunca ha sido– contrario a la normativa en materia de defensa de la competencia" y asegura que "respeta y cumple con las normas de competencia y las hace suyas en su propio Código de Conducta".



Vea el texto de la resolución de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia